Очевидно, главным требованием России в начале ВСУ была безопасность, от Киева требовался нейтралитет (дистанцирование от НАТО) и разоружение, напоминает автор Agoravox. Но из-за атак Киева на гражданские объекты и разрушения переговорного процесса Западом список требований России вырос.

Разрешение украинского конфликта может показаться на первый взгляд недостижимым, но его основные аспекты постепенно вырисовываются. Вдумчивым наблюдателям становится ясно, что проблема выходит за рамки того, чья возьмет: настойчивость России или решимость Украины, как некоторые могли бы подумать. Ясно, что в борьбе участвует третья сторона, чьи реальные планы существенно отличаются от официальных лозунгов западных лидеров и международных чиновников.

Одним из примечательных сигналов, который привлек мое внимание во время наблюдения за этими событиями, стала статья американского обозревателя Теда Снайдера, опубликованная на сайте The American Conservative. В этой статье автор напоминает нам о том. что в начале конфликта прошли три раунда двусторонних переговоров между Россией и Украиной, в ходе которых обе стороны пошли было на разумные уступки. Сейчас об этом на Западе не любят вспоминать.

Примечательно, что один раунд переговоров, проходивший в Стамбуле, едва не завершился мирным урегулированием конфликта между сторонами. Однако после вмешательства США и Британии все попытки договориться были приостановлены.

Что говорил Зеленский в начале конфликта

Те подзабытые переговоры, как отмечает автор, начались вскоре после начала военной спецоперации на Украине. В ходе этих переговоров президент Владимир Зеленский выразил готовность отказаться от членства Украины в НАТО. Кроме того, он заявил, что открыт для переговоров с Москвой на темы нейтралитета Украины и гарантий ее будущей безопасности.

Эта уступка стала первым признаком того, что Россия может достичь своих целей на условиях, которые могут оказаться приемлемыми для Украины. А значит, можно положить конец конфликту дипломатическими средствами.

Вот что говорил тогда Зеленский: "Мы не боимся разговаривать с Россией. Мы не боимся говорить все, что касается гарантий безопасности нашего государства. Мы не боимся говорить о нейтральном статусе для нашей страны. Мы и сегодня не являемся членом НАТО, так что нужно вести переговоры о прекращении конфликта. Нам нужно вести переговоры о прекращении огня". Его советник Михаил Подоляк также заявил: "Украина хочет мира и готова вести переговоры с Россией, в том числе о нейтральном статусе Украины в плане её отношений с НАТО".

США были к миру не готовы

Автор подчеркивает, что, несмотря на желание Украины начать дискуссии о нейтралитете и прекращении военных действий, США не были готовы к таким переговорам.

Следующий раунд переговоров был проведен бывшим премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, который провел интенсивные короткие дискуссии с двумя сторонами с одобрения президента Путина. Путин ему сказал: "Мы можем добиться прекращения огня". Но США и западные державы снова встали на пути к разрешению конфликта. По словам Беннета, Владимир Путин пошел на "огромные уступки", в частности, отказавшись от российского требования о "разоружении Украины", в то время как Владимир Зеленский отказался от идеи вступления Украины в НАТО. (Автор точно излагает содержание статьи в American Conservative, в которой Беннет утверждает, что его посреднические усилия были заблокированы США, вмешавшимися в переговорный процесс путем давления на Киев – прим. ИноСМИ.)

Раунд в Стамбуле

Третий раунд переговоров состоялся в Стамбуле в апреле 2022 года и завершился "предварительным" соглашением. Зеленский пообещал не добиваться членства в НАТО, а Путин недавно предоставил дополнительные подробности стамбульского соглашения, заявив: "Мы достигли соглашения в Стамбуле". Он подчеркнул, что предварительная договоренность была не просто устной, а официально зафиксирована в соглашении, подписанном обеими сторонами. На вопрос, был ли Зеленский "открыт для дипломатического решения", официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс ответил: "Коллизия на востоке Украины во многих отношениях выходит за рамки России и Украины". Если хотя бы часть информации, представленной в статье American Conservative, верна, мир сталкивается с исключительно важной ситуацией, которая может в корне поменять международные отношения. Как эксперт, я утверждаю, что многие страны мира в своем стремлении к нейтралитету должны вглядеться в эту ситуацию: что там происходило за кулисами?

США требуют победы своих?

Судя по всему, существует твердая позиция Запада, особенно США, направленная на стратегическое поражение России. В действительности, Запад может оказаться в затруднительном положении относительно того, как справиться с этим кризисом, особенно учитывая развитие событий в США.

В преддверии президентских выборов вырисовывается перспектива существенного сокращения поддержки Украины со стороны США: общественное мнение американцев против дальнейших трат. Эта неопределенность еще больше усугубляется смутными шансами президента Байдена на второй срок. Замешательство западного мира проявляется в различных дискуссиях и, возможно, даже в преднамеренных утечках информации. Примечательно, что глава офиса генсека НАТО, Стиан Йенссен, сделал заявление, предположив, что Украина могла бы отказаться от части своей территории в обмен на вступление в НАТО и прекращение конфликта, за что он позже извинился.

Основная идея заключается вот в чем: своими отказами и конфронтацией Украина усложнила ситуацию. Первоначально ценой прекращения конфликта со стороны России было просто обязательство не стремиться в НАТО. Вместо членства в блоке власть Зеленского должна получить гарантии безопасности и сохранения собственности.

Поведение Запада привело к расширению требований России

Однако с развитием событий Россия выдвигает условия, направленное на сохранение некоторых или всех украинских территорий, взятых ею под контроль в ходе военной операции. Идея изменить баланс сил посредством украинского контрнаступления проваливается. Существует определенная доля российского скептицизма, указывающая на то, что идея обмена территорий на членство в НАТО была не просто ошибкой, а пробным шаром, предназначенным для начала переговоров с Россией в поисках решения, которое сохранит достоинство всех вовлеченных сторон.

С моей точки зрения, у Запада есть сильные карты для переговоров с Россией, в том числе возможность отмены санкций, а эту возможность не следует недооценивать. Похоже, что эта карта была предназначена именно для этой цели.

ВСУ не продвигаются, а Запад не хочет делиться всем оружием

Затруднительное положение, в котором сегодня находится Запад, связано с нежеланием поставлять украинской армии новейшее оружие из-за опасений, что оно может попасть в руки российских военных, потенциально раскрывая засекреченные технологии.

Однако на полях сражений сохраняется реальная проблема, а именно неспособность украинской армии продвигаться вперед и добиваться военных побед даже на тактическом уровне. Это тем более важно, что западная военная помощь больше не позволяет существенно усилить боеспособность ВСУ. Например, американские истребители F-16 не будут поставлены ранее 2024 года. То есть, объявленная американская поддержка сейчас служит для сохранения динамики боевых действий украинской армии, чтобы выиграть время для разработки соответствующей стратегии выхода из этой сложной ситуации.

Вопрос теперь в том, получит ли Запад ощутимую выгоду от этого конфликта. Ответ однозначный: не получит. Правда, Западу удалось изолировать Россию на международной арене и нанести ей значительный экономический урон. Не удается пока России и создать реальный союз с Китаем в условиях жесткой глобальной конкуренции за лидерство.

Но конфликт Запада с традиционалистскими странами, несомненно, имеет стратегический характер, и Украина – лишь одно поле боя из многих. Это объясняет, почему мы начали эту статью с рассмотрения трех неудачных раундов переговоров. Планы ВСУ не сбылись, но Соединенные Штаты укрепили лояльность Европы, поощряя ее давний антагонизм с Москвой, фактически изолируя Россию от глобальной сферы принятия решений. Хотя полностью это им не удалось из-за позиции многих членов "двадцатки" самых индустриально активных стран.

Автор: Салем Алкетби (Salem Alketbi), ученый из ОАЭ, автор телеканала Аль-Арабия