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Известия.ru

Давление сверху: на что способен истребитель РФ пятого поколения

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

И как самолет Су-57 изменит боевые возможности российских ВКС в специальной военной операции

Партию модернизированных самолетов пятого поколения Су-57 и истребители поколения 4++ Су-35С 28 сентября передал ВКС России авиационный завод ОАК в Комсомольске-на-Амуре. По словам источников «Известий» в военном ведомстве, парк истребителей Су-57 принимает участие в специальной военной операции. Там они работают по особо важным целям и в особых условиях. Самолеты этого типа считаются сегодня самыми совершенными многофункциональными истребителями российской военной авиации. В том, смогут ли они изменить расклад сил в зоне СВО и на что теперь способны Су-57, вместе с военным экспертом, основателем портала Military Russia Дмитрием Корневым разбирались «Известия».

Догнали Америку

Еще в 1990-х годах в России были начаты работы по созданию собственного истребителя пятого поколения, который мог бы составить конкуренцию американскому F-22 Raptor. Надо отметить, что именно в нашей стране ранее был создан, видимо, лучший в мире истребитель четвертого поколения — Су-27.

Многоцелевой истребитель Су-27

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Но отечественный ВПК иногда двигается по своей оригинальной траектории, и в то время, когда за океаном сделали ставку на радиолокационную незаметность и, скажем так, «ромбические конфигурации» планера перспективного самолета, в позднем СССР и в новой России — на аэродинамически чистые формы, которые были воплощены в экспериментальном самолете С-37 «Беркут» с обратной стреловидностью крыла и в опытном фронтовом истребителе МиГ-1.44. Обе машины имели потенциал стать соперниками американскому Raptor, но фактически уже к моменту своих первых полетов (1997–2000 годы) морально устарели и требовали серьезных вложений для кардинальной модернизации. Понятно, что в те годы таких возможностей не было.

На рубеже 2000-х годов было принято решение свернуть работы по проектам 1990-х и начать программу создания самолета, который должен был превзойти американский F-22 Raptor. Превосходства планировали достигнуть по многим параметрам — сверхманевренности, экономичности, универсальности вооружения и возможностям систем обнаружения. Так началась программа создания ПАК ФА — перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации — таково было официальное название нового проекта КБ им. П.О. Сухого.

Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57

Источник изображения: Фото: РИА Новости

В 2010 году первый прототип Т-50 программы ПАК ФА совершил первый полет. Начался выпуск опытной партии с выходом на серийное производство самолета, который получил название Су-57. А в 2020 году ВКС России начали получать серийные машины, которые получили название Су-57. Так мы догнали Америку.

Больше, чем у Raptor

Получилась очень удачная машина с великолепной аэродинамикой и отличными эксплуатационными показателями. Критика есть, да: самолет ждет более совершенного двигателя, с которым по всем параметрам будет соответствовать самым высоким требованиям к пятому поколению — будет обеспечен крейсерский полет на сверхзвуке без включения форсажного режима. Новые двигатели появятся на серийных машинах в ближайшие годы. Но уже сегодня Су-57 лидирует: максимальная скорость до 2600 км/ч и дальность полета до 4300 км без подвесных топливных баков — это больше, чем у Raptor. Максимальная эксплуатационная перегрузка при активном маневрировании может достигать 10–11 G, что также превышает показатели большинства самолетов такого класса в мире. Су-57 при этом несколько легче американца, но несет сопоставимый по массе набор систем вооружения.

Многофункциональный истребитель Су-57 — универсальный самолет, который одинаково успешно может решать как задачи завоевания превосходства в воздухе и перехвата малоразмерных целей, так и выполнения ударных миссий по наземным целям. У самолета есть все черты пятого поколения: уменьшенная радиолокационная заметность, круговой обзор комплекса радиолокационных станций, возможность интеграции в единое информационное пространство воздушно-наземной операции, сверхманевренность и интеллектуальный борт.

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Андрей Катаев

Самолет несет бортовой прицельно-навигационный комплекс, объединенный в единую систему обнаружения воздушных и наземных целей, навигации и управления самолетом и системами вооружения, — то, что сейчас называют «боевая информационно-управляющая система».

Конечно, для Су-57 создан новейший радиолокационный комплекс Ш-121, который включает в себя несколько РЛС с фазированной антенной решеткой. Кроме носовой РЛС в состав комплекса входят две радиолокационные станции бокового обзора, а также две станции в носках крыла самолета. Такой радарный комплекс с учетом добавления оптоэлектронного канала и с цифровой обработкой получаемой информации позволяет обеспечить системе и пилоту практически круговой обзор. Информация о целях выводится и на многофункциональные дисплеи в кабине пилота, и на индикатор на лобовом стекле самолета, а также может быть передана другим самолетам, штабам, ракетам, наземным силам — всем, кто имеет доступ к информационному полю боя.



«Дальней рукой» Су-57 в воздушном бою стала сверхдальняя ракета Р-37М (радиус действия — около 300 км). Она может применяться по воздушным целям, которые даже не подозревают, что находятся на мушке. На меньших дальностях по воздушным целям самолет может применять ракеты типа Р-77, а в ближнем бою будет использовать сверхманевренные РВВ-МД2. Но в зоне специальной военной операции воздушных противников для Су-57 сегодня мало или почти нет — работу по отстрелу дронов могут выполнять зенитные ракетные комплексы и более простые самолеты или даже вертолеты.

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Андрей Катаев

Совсем иное дело — ударные миссии. Здесь в зоне СВО для Су-57 пока есть большой простор. На большой дальности цели могут поражаться модульными крылатыми ракетами типа Х-69. На дальности действия в 100–200 км Су-57 могут использовать ракеты типа Х-59М и Х-31М — почти наверняка их применение с нового самолета отработано ранее на полигонах. На дальности менее 100 км в арсенале Су-57 будут применяться ракеты типа Х-38 и управляемые авиабомбы калибра от 500 до 1500 кг. Кстати, подсветку лазером целей для таких боеприпасов могут выполнять беспилотные дроны — в том числе тяжелый «Охотник», который может работать вместе с Су-57 в единой тактической группе.

И это будет, видимо, первое в мире боевое применение связки «дрон плюс самолет». В такой связке Су-57 будет осуществлять общее управление атакой и обеспечивать прикрытие ударного дрона от воздушных целей. БПЛА будет уничтожать ПВО, а следом наносить удары совместно с Су-57 по открытым после уничтожения ПВО объектам. Таким использованием дронов пока никто в мире похвастаться не может, и подобное применение делает Су-57 почти неуязвимым для ПВО.

Возможно, боевое применение Су-57 в разных миссиях мы увидим уже в зимний сезон 2023–2024 годов. И применение эскадрильи Су-57 не пройдет незаметно для событий в зоне специальной военной операции. Они сыграют свою роль первой скрипки в воздушных ударах по противнику.


Дмитрий Корнев

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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
ПАК ФА
РВВ-АЕ
Су-27
Су-35С
Су-47
Х-38
Ш-121
Компании
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2020-й год
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Истребитель 5 поколения
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