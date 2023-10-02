Пресса США: У ВСУ возникла нехватка китайских дронов, что даёт преимущество армии России

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Американская газета New York Times публикует материал, в котором говорится о проблемах ВСУ с дронами. Речь в первую очередь о дронах для ведения наблюдения и разведки с воздуха.

Утверждается, что у украинских военных возникла нехватка комплектующих для небольших дронов, равно как и нехватка самих дронов, львиную долю которых в мире производит Китай. Причиной названы экспортные ограничения, которые Пекином были введены с начала сентября.

Из статьи в NYT:

Украинские волонтеры пытаются использовать все возможные способы для приобретения китайских беспилотников, а китайские компании не продают их напрямую. Приходится искать варианты с альтернативными схемами поставок, как это делают россияне для обхода уже западного экспортного контроля.

Утверждается, что нехватка дронов и комплектующих к ним у ВСУ "даёт преимущество российской армии на поле боя".

Из статьи:

За первое полугодие 2023 года Украина закупила у Китая дронов и комплектующих на сумму в 200 тыс.долларов, а Россия на 14,5 млн.

Откуда эти данные у NYT, не сообщается.