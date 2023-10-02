ВМС США пополнил новый боевой корабль прибрежной зоны "Огаста"

Вашингтон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - В состав американских Военно-морских сил вошел новый многофункциональный боевой корабль прибрежной зоны USS Augusta (LCS34), сообщили ВМС США.

Официальная церемония состоялась в субботу в Истпорте в штате Мэн.

В задачи корабля нового поколения входят патрулирование как в прибрежной зоне, так и в открытом море в наиболее важных районах судоходства, защита флота от атак малых надводных судов, борьба с малошумными подводными лодками противника, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций. По своим размерам он сравним с фрегатом.

USS Augusta является 17-м кораблем типа Independence и 33-м класса прибрежной морской зоны (Littoral Combat Ship - LCS). Класс LCS состоит из двух вариантов. Первый (тип Freedom) - представляет собой быстроходный монокорпусный корабль корпорации Lockheed Martin, а второй (тип Independence) - является тримараном, который строит компания Austal USA. Их общей особенностью является то, что на них предусмотрена установка сменных модульных блоков оборудования и вооружений, исходя из задач, которые ставится перед кораблем.

Длина корабля USS Augusta составляет 128 метров, ширина - 31,6 метра, водоизмещение - 3,1 тыс. тонн. Комбинированная силовая установка позволяет развивать скорость до 45 узлов и совершать переходы на дальность более 3,5 тыс. морских миль.

Корабль отличается высоким уровнем автоматизации. В стандартном варианте он вооружен 57-мм артустановкой Mk 110, зенитным ракетным комплексом RIM-116, 324-мм торпедами Honeywell Mk 50 и четырьмя 12,7-мм пулеметами. В зависимости от задач на корабле, в частности, может устанавливаться модуль с ракетным комплексом тактического назначения. Кроме того, на борту могут базироваться два вертолета MH-60R/S Seahawk и беспилотники вертолетного типа MQ-8 Fire Scout. Экипаж корабля составляет 40 моряков, а также возможно дополнительное размещение до 35 человек.