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ТАСС

NYT: китайские производители беспилотников сократили поставки на Украину

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Беспилотный летательный аппарат DJI Mavic Pro
Беспилотный летательный аппарат DJI Mavic Pro.
Источник изображения: © Sinky

Как отметила газета, КНР производит около 90% гражданских БПЛА в мире

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Китайские производители беспилотников резко уменьшили поставки дронов и их комплектующих на Украину из-за вступивших в КНР новых правил по экспорту данной продукции, сообщает газета The New York Times.

Как указывает издание, "китайские поставщики сократили свои продажи, так как с 1 сентября вступили в силу новые правила по экспорту компонентов для дронов". При этом отмечается, что Китай производит порядка 90% гражданских беспилотников в мире и заменить китайских производителей сложно.

С вступлением в силу новых правил китайские производители "требуют использовать сложную систему посредников", поэтому "некоторые украинцы были вынуждены умолять, брать в долг и провозить контрабандой то, что нужно для того, чтобы восполнить сбитые в воздухе гаджеты".

Газета также указывает, что, по подсчетам Королевского объединенного института исследований в области обороны и безопасности Великобритании, ВСУ теряют порядка 10 тыс. беспилотников в месяц. Как отмечает издание, многие опасаются, что новые правила поставок усугубят проблемы украинской цепи поставок перед зимой.

Ранее The New York Times сообщала, что Украина занимается разработкой порядка шести моделей беспилотников с большой дальностью действия. По ее сведениям, некоторые из них смогут пролетать более 1 тыс. км. Как указывает издание, на Украине работают несколько десятков малых компаний, которые экспериментируют с новыми дизайнами конструкций дронов. 

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Страны
Великобритания
Китай
Украина
Проекты
БПЛА
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