Межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат" свели на нет усилия американцев по обеспечению безответного ядерного удара по России, сообщает L'Antidiplomatico. Усмешки западных политиков по поводу новейших российских разработок сменились "озабоченностью". Соединенным Штатам так и не удалось изменить стратегическое равновесие в свою пользу.

После Майдана и последовавшего за ним выхода Киева из сферы влияния России Путин заговорил о новом революционном типе оружия, но тогда многие к его словам отнеслись с иронией. Это оружие призвано восстановить стратегический баланс в противостоянии США и России. Равновесие в мире было нарушено и сместилось в пользу Вашингтона, в то время как в нескольких сотнях километров от Москвы появились ракеты и базы НАТО.

Но не прошло и нескольких лет, как ирония западных СМИ и политиков, иногда достаточно бестактная, рассеялась, как дым. Россия начала представлять миру системы вооружений, которые действительно могли вызывать озабоченность Запада. Прежде всего, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете РС-28 "Сармат" — самой мощной в мире, с дальностью полета 18 тысяч километров от точки старта, способной нести до 15 ядерных боеголовок или 24 гиперзвуковых блоков стратегического ракетного комплекса "Авангард". Очевидно, что эта ракета призвана обеспечить соблюдение принципа "взаимного гарантированного уничтожения" в случае ядерной войны между Россией и США. И сегодня этому принципу брошен вызов развертыванием со стороны США противоракетных систем, которые должны — а вернее должны были — защитить США от вероятного ответного удара. Таким образом Вашингтон хотел гарантировать себе возможность так называемого "первого удара", способного уничтожить Россию (или, по крайней мере, дезорганизовать ее политическую и военную структуру) без риска быть уничтоженной ядерным возмездием со стороны Москвы.

Но инновации России в военной отрасли, конечно, не ограничиваются ракетой "Сармат". Еще одной, безусловно, интересной новинкой стало создание гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард", который, если говорить простыми словами, представляет собой своего рода "планер", устанавливаемый на стратегические ядерные ракеты и обеспечивающий вхождение ядерных боеголовок в атмосферу на скорости около 20 махов, то есть в 20 раз больше скорости звука, что гарантирует невозможность перехвата боеголовок средствами противоракетной обороны, такими как у американцев.

Еще одним проходящим испытания "оружием Судного Дня" (цитируя черную комедию "Доктор Стрейнджлав" режиссера Стэнли Кубрика), которое, как предполагается, поступит на вооружение ВМФ РФ, является беспилотная атомная подводная лодка "Посейдон". По сути, это оружие представляет собой гигантскую торпеду с боеголовкой мощностью около 100 мегатонн, которая должна взорваться в морских глубинах, породив огромное радиоактивное цунами. При этом огромные волны обрушатся на побережье в районе взрыва, загрязнив все на столетия и гарантированно уничтожив инфраструктуру и населенные пункты на огромной площади за счет кинетической силы самой волны. Транспортировка такого оружия осуществляется гигантскими подводными лодками, которые уже построены, и которые предположительно будут сбрасывать его в морские глубины в ожидании приказа о его возможном применении.

Как нетрудно догадаться, задача оружейных систем "Авангард" и "Сармат" состоит в том, чтобы гарантировать поддержание равновесия между Вашингтоном и Москвой. Вышеупомянутые системы уже поступили на вооружение российской армии, а атомный подводный беспилотный аппарат "Посейдон" пока находится на стадии экспериментальных проверок, которые уже продвинулись весьма далеко. По оценкам западных служб безопасности, "Посейдон" может поступить на вооружение в 2027 году.

Другим, несомненно, очень важным оружием является крылатая ракета с ядерным двигателем 9М730 "Буревестник", которая благодаря миниатюрной ядерной силовой установке будет иметь практически неограниченную дальность и может быть оснащена как обычной, так и ядерной боеголовкой. Назначение этого оружия в том, чтобы даже в случае уничтожения всех пусковых установок баллистических ракет в результате успешного "первого удара", ракеты "Буревестник" смогут находиться в воздухе в течение многих лет благодаря ядерному двигателю. По оценкам западной разведки, это оружие поступит на вооружение в России в 2025 году.

Если говорить о традиционном вооружении, то важное место в российских арсеналах занимают гиперзвуковые ракеты. В этой области Китай и Россия имеют явное преимущество перед США и другими западными странами. На вооружении Москвы стоит баллистическая ракета воздушного базирования "Кинжал", скорость которой при полете к цели составляет 10 махов (в десять раз больше скорости звука). Эта ракета была задумана в первую очередь для уничтожения крупных кораблей противника, таких как крейсеры и авианосцы. Однако она с огромным успехом, на мой взгляд, уже применялась на Украине, уничтожая бункеры глубоко под землей и даже американские противоракетные комплексы Patriot последнего поколения, доказав тем самым свою высокую эффективность в том числе и при использовании по наземным целям. Следует отметить, что носителем этой системы вооружения ранее являлся модифицированный самолет Миг-31, но теперь она запускается также с самолетов Су-34 и Ту-22, что делает само оружие гораздо более универсальным.

Еще одна гиперзвуковая крылатая ракета, имеющаяся на вооружении России, — "Циркон", способная пролететь до 1000 километров от точки запуска и поддерживать расчетную скорость 9 махов, то есть в девять раз больше скорости звука. Это оружие (о применении которого в украинском конфликте информации нет) уже поступило на вооружение российской армии, так как закупка первой партии была заявлена на 2021 год.

С 2023 года тема нового российского вооружения вновь обрела актуальность. Это связано с тем, что во время Восточного экономического форума, проходившего во Владивостоке в сентябре, президент России загадочно намекнул на разработку не имеющего аналогов оружия, основанного на "новых физических принципах", заявив: "Даже если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим". По мнению аналитиков, российский президент имел в виду оружие, основанное на концентрированно направленной энергии, например лазеры и ультразвуковое оружие.

Однако специалисты считают, что среди систем оружия, которые, безусловно, изучает Россия, есть и аналог западной ракеты SPEAR-EW. Это ракета для радиоэлектронной борьбы, используемая для нарушения работы и подавления противовоздушной обороны противника, что позволяет артиллерии наносить более эффективные удары.

О российских разработках в этой области говорят уже не первый год, в том числе на уровне популярной желтой прессы, а потому и в довольно фантастическом ключе, но до сих пор никакая информация не раскрывалась широкой публике, за исключением загадочных фраз Путина. Однако можно смело предположить, что в скором времени появится и российский ответ на новое оружие радиоэлектронной борьбы, разработанное на Западе.

Автор статьи: Джузеппе Масала (Giuseppe Masala)