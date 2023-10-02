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Военное обозрение

Турецкая компания планирует в течение полутора лет построить на Украине завод по производству БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Украинский конфликт с самого начала показал возросшую роль в современных военных конфликтах такого вида вооружения, как беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Они активно применяются с обеих сторон.

Причём, как сообщали СМИ, ВСУ, по крайней мере в первые месяцы конфликта, часто использовали беспилотники «Байрактар» турецкого производства. Российская же сторона позже стала использовать БПЛА «Шахед» иранского производства, если верить некоторым зарубежным СМИ.

А как стало недавно известно «дружественные» России турки решили организовать производство беспилотников на территории Украины. Об этом сообщил генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар, выступая на международном форуме оборонных индустрий в Киеве.

По словам Х.Байрактара, этот процесс уже запущен и продлится примерно полтора года, когда уже будет завершено строительство завода по производству БПЛА на Украине.

Турецкая компания готова инвестировать в этот проект порядка 100 миллионов долларов, отметил её гендиректор.

Напомним, что в прошлом месяце украинский посол в Турции Василий Боднар говорил о планах компании Baykar по строительству завода на Украине и утверждал, что якобы турки уже приобрели для этих целей земельный участок, не уточнив, где. Но российская разведка разберётся...

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Страны
Россия
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
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