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ТАСС

Зеленский заявил о работе над флотом морских дронов

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Украинский морской дрон «Маричка»
Украинский морской дрон «Маричка».
Источник изображения: lenta.ru

Президент Украины также рассказал о запуске производства орудий и снарядов по стандартам НАТО

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране идет создание флота морских дронов, а также запущено производство орудий и снарядов по стандартам НАТО.

"Мы создаем первый в мире флот морских дронов. <...> Мы начали производство орудий и снарядов натовских калибров", - сказал он в приветствии к участникам форума военной индустрии в Киеве, запись которого опубликована в его Telegram-канале.

Зеленский призвал иностранные компании локализовать производство оружия на Украине. В частности, на полях форума он обсудил возможность совместного производства оружия с представителями военных компаний и ассоциаций из Великобритании, Германии, США, Турции, Чехии и Швеции.

Ранее Зеленский заявлял, что в 2024 году Украина увеличит расходы бюджета на военно-промышленный комплекс, в том числе на беспилотные системы. При этом министр финансов Сергей Марченко открыто заявлял, что Киев самостоятельно едва покрывает военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров. В бюджете на 2024 год уже заложен рекордный дефицит - около $42 млрд.

Как уточнили в МИД Украины, форум в действительности прошел 29 сентября, однако лишь в субботу украинские СМИ и официальные источники начали публиковать о нем информацию. На мероприятии украинские власти сделали несколько заявлений, чтобы стимулировать интерес западных компаний развернуть производство оружия на Украине. Накануне секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов признал, что ВПК страны не способен полностью обеспечить потребности вооруженных сил. Он констатировал, что на Украине нет производства пороха. 

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