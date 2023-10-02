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ТАСС

Производитель БПЛА Bayraktar планирует за 1,5 года достроить завод на Украине

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Источник изображения: AP Photo/ Francisco Seco

Генеральный директор компании Халук Байрактар заявил, что на предприятии будут работать минимум 300 человек

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Турецкая компания Baykar рассчитывает завершить на Украине строительство завода по производству беспилотников через 1,5 года. Об этом на форуме военной индустрии в Киеве заявил генеральный директор компании Халук Байрактар.

"Строительство уже начато. На его завершение понадобится примерно 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек", - цитирует его агентство Укринформ. При этом он указал, что вызовами для запуска завода станет обеспечение цепочки поставок и поиск кадров в условиях боевых действий.

По словам гендиректора, компания инвестирует в страну около $100 млн. Эти средства, помимо строительства завода, направят на содержание сервисного центра и главного офиса компании на Украине, пояснил он.

В августе 2022 года стало известно о начале строительства завода по производству турецких беспилотников Bayraktar на Украине. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал, что строительство займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года. Однако позже он заявил, что боевые действия внесли коррективы в первоначальные планы. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
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