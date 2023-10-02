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ТАСС

Зеленский планирует создать военный фонд и пополнять его за счет российских активов

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Alexey Furman/ Getty Images

По словам президента Украины, денежные средства направят на развитие производства оружия и строительство военных объектов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание фонда для развития производства оружия и строительства военных объектов. По его словам, для его наполнения используют средства от продажи конфискованных российских активов.

"На Украине будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества для создания новых военных объектов. <...> Фонд будет наполняться за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи конфискованных российских активов", - сказал Зеленский в приветствии к участникам первого форума оборонных индустрий в Киеве, запись которого опубликована в его Telegram-канале.

Президент признал, что наполнение фонда станет дополнительной статьей государственных расходов. Одновременно в Киеве открыто заявляют, что самостоятельно едва покрывают военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров. В бюджете на 2024 год заложен рекордный дефицит - около $42 млрд.

Вместе с тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее уже заявлял, что средства от продажи конфискованных не территории страны российских активов пойдут в фонд восстановления инфраструктуры. 

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Страны
Украина
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