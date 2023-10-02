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В США напомнили о способной разрушить планы ВСУ советской уловке

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Вертолет Ка-27ПС
Вертолет Ка-27ПС.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Для противостояния подводным дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) России нужны всего три составляющих: вертолеты Ка-27, малые противолодочные корабли проекта 1124 и советская тактика. Об этом рассказал военный обозреватель Forbes из США Дэвид Экс.

«Если Черноморский флот будет применять их по советским лекалам, то он сможет обнаруживать и уничтожать украинские беспилотные подлодки до того, как те проникнут на стоянки флота», — рассказал Экс о способностях России.

Обозреватель описывает тактику прибрежной противолодочной обороны из СССР как крайне сложную. Она предусматривает работу корабля с вертолетом в паре, в котором они взаимно прикрывают слепые зоны друг друга. Благодаря такой уловке флот может создать завесу на входах в заливы.

Ранее стало известно о содействии Илона Маска срыву нападения Украины на Крым. Американский бизнесмен отключил Starlink в зоне полуострова, когда ВСУ хотели атаковать флот России, в итоге украинские подводные дроны со взрывчаткой потеряли связь, и их вынесло на берег.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Ка-27
Персоны
Илон Маск
Проекты
1124 Альбатрос
ЧФ
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