В России запустят в серийное производство FPV-дрон «Воробей»

Серийное производство FPV-дрона «Воробей», который предназначен для поражения бронированной техники, начнется с октября 2023 года. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков.

«Нами получено заключение об успешных результатах официальных испытаний FPV-дрона «Воробей» и ретранслятора связи для беспилотных летательных аппаратов «Облачко» в зоне спецоперации. Было принято решение о серийном производстве наших изделий для нужд СВО с октября этого года», — передает его слова ТАСС.

При этом Братеньков отметил, что данные о количестве техники для российских войск не разглашаются.

Дроны «Воробей» оснащают кумулятивными боеприпасами, которые весят около 500 г. Это, в свою очередь, позволяет им пробивать броню до 200 мм. Помимо этого, ретрансляторы «Облачко» способствуют применению таких дронов на дистанциях свыше пяти километров, учитывая, что оператор может быть в укрытии.

Ранее, 21 сентября, главный конструктор организации Александр Захаров рассказал о создании аналога дрона-камикадзе «Герань». Новый беспилотник «Италмас» представляет из себя дрон-камикадзе, начиненный взрывчатым веществом. Его задача — зависать над целью противника, пока не будет дана команда, и тогда БПЛА должен устремляться к назначенной точке, чтобы взорвать выбранный вражеский объект. Дальность действия такого дрона переваливает за 200 км.

До этого, 18 сентября, стало известно, что военные группы «Царские волки» получат для испытаний в зоне спецоперации от НПО «Андроидная техника» дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80». Беспилотники собраны из композитных материалов, что позволило значительно снизить их вес. Устройства этой модели способны развивать скорость до 130 км/ч.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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