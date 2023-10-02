Миротворцы РФ мониторят ситуацию в Карабахе с помощью БПЛА "Орлан-10"

Как отметили в Минобороны России, за сутки нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российский миротворческий контингент осуществляет мониторинг обстановки в Нагорном Карабахе при помощи беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", сообщили в Минобороны России.

"Расчетами комплексов беспилотных летательных аппаратов российского миротворческого контингента продолжается мониторинг текущей обстановки. Нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки не зафиксировано", - сказали в военном ведомстве.

Также Минобороны показало кадры работы БПЛА. Как уточнил командир расчета, мониторинг ведется с помощью комплекса с БПЛА "Орлан-10".

Кроме того, в МО РФ сообщили, что для возобновления работы хлебопекарни в Степанакерте (Ханкенди) и выпуска хлебобулочных изделий для мирных жителей близлежащих населенных пунктов миротворцы доставили на территорию предприятия более 15,5 тонны муки.

Миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения Нагорного Карабаха.