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РИА Новости

Разведчики ЦВО изучили применения дронов-камикадзе на полигоне

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Операторы БпЛА ЦВО проходят обучение в применении "агитационных дронов" в зоне проведения СВО
Операторы БпЛА ЦВО проходят обучение в применении "агитационных дронов" в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Разведчики ЦВО изучили применения дронов-камикадзе на полигоне в зоне СВО

ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Бойцы разведывательного подразделения Центрального военного округа изучили особенности работы и применения дронов-камикадзе на одном из учебных полигонов в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

"Военнослужащие разведывательного подразделения Центрального военного округа в ходе специальных занятий в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции изучили порядок и особенности применения ударных дронов", - сообщили в МО РФ.

В ведомстве уточнили, что помимо применения ударных беспилотников с разными боеприпасами военнослужащие учатся различным особенностям управления и способам обнаружения замаскированных укрепленных опорных пунктов.

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