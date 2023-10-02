Украинский кризис доказал, что Зеленский — неудачник грандиозного масштаба, который подвел как Запад, так и свою страну, пишет Al-Watan Syria. Стало очевидно, что США и Европа просчитались в начатом ими конфликте. Приближается день, когда Владимир Путин объявит о своей победе, считает автор.

Его актёрская слава угасла, но что насчет политического поприща? Если бы Вашингтон заметил провал Зеленского на сцене, он бы не сделал его "копьем" против Москвы. По итогам специальной военной операции России по защите Донбасса Владимир Зеленский стал "неудачником грандиозного масштаба". Это фактически подтвердил и военный эксперт Анатолий Матвийчук. Зеленский больше никому не подходит — ни внутренней оппозиции, ни западным кругам, оказывающим ему поддержку. С одной стороны, украинцы никогда не простят президенту огромные и ненужные жертвы, а с другой — ультранационалисты сожрут Зеленского, потому что он, по их мнению, пренебрегает интересами государства.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что Соединенные Штаты и Евросоюз потерпели поражение в войне на истощение, которую они развязали против России. Это нашло отражение даже в заявлениях западных чиновников. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что европейские державы, усыплённые комфортной жизнью под американским ядерным зонтиком, были вынуждены проснуться из-за конфликта на Украине. Президент США и генеральный секретарь НАТО, говоря о конфликте между Москвой и Киевом, стали называть его "войной на истощение", требующей огромных средств!

Володин также перечислил факторы, доказывающие поражение Соединенных Штатов и ЕС в борьбе против России. Нехватка оружия и боеприпасов у Запада, провал контрнаступления киевского режима, дефицит личного состава ВСУ и, как следствие, демографическая и экономическая катастрофа на Украине. Что касается Европы и США, внутренние экономические проблемы привели к утрате доверия к политикам на местах. Это было наглядно продемонстрировано в американских СМИ. Люк Хильгеманн в интервью телеканалу Fox News заявил, что элита в США высмеивает страдания граждан собственной страны, которые ежедневно борются с последствиями инфляции, и предлагает им съесть пирожное! Более того, она использовала тщательно отобранные графики и статистику, чтобы доказать необоснованность жалоб жителей страны на высокую инфляцию!

Вашингтон не обеспокоен катастрофическими последствиями украинского конфликта. Он всё ещё надеется добиться результатов, которые послужат его политическим, военным и экономическим интересам, — ослабления России и отвлечения её от создания нового многополярного мира, который положит конец либеральной гегемонии Соединённых Штатов. Упадок американской военной мощи наблюдается уже давно. Да и население страны весьма критично относится к своим сухопутным войскам, которые уже не считают самыми надежными на планете. О потере превосходства США в сфере военных технологий говорит и помощник главы Пентагона Мара Карлин.

Попытка возродить глобальное превосходство Соединенных Штатов ни к чему не приведет. США не идут в ногу со временем. Возможно, приближается день, когда президент России Владимир Путин официально объявит о своей победе над Западом и "американским дьяволом". Китай, со своей стороны, установит новую справедливую глобальную экономическую систему. А за спинами Москвы и Пекина стоят региональные державы, стремящиеся к новому миру, главный принцип которого — "развитие для всех без исключения".

Автор: Хадиль Мухиддин Али (هديل محي الدين علي)