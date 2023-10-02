Россия тщательно подготовилась ко встрече с прибывшими на Украину "Абрамсами", пишет пользователь Sohu. Она изучила эти танки, достала свое "убойное оружие", предназначенное для уничтожения техники НАТО, и теперь предвкушает, как новое приобретение ВСУ сгорит под ее огнем на поле боя.

Первая партия американских танков М1 "Абрамс" прибыла на Украину. Пока мир гадает, сможет ли эта техника переломить ситуацию, российская сторона уже подготовила "убойное оружие", специально предназначенное для уничтожения боевых машин НАТО.

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Во время вторжения в Ирак и в других локальных войнах западные СМИ намеренно или неосознанно раздували мощные характеристики вооружений НАТО, создавая тем самым "миф об их непобедимости". После начала украинского конфликта картина танковых боев совершенно поменялась по сравнению с прошлым: российская армия заняла прочные оборонительные позиции, а в воздухе летают боевые вертолеты, беспилотники и патрульные бомбардировщики, способные с различных углов поражать наземную технику с ее уязвимым расположением. В связи с этим так называемый "миф о непобедимости" западного оружия развеялся — будто лопнул мыльный пузырь.

Теперь "Абрамсы" поступили на вооружение ВСУ. Окажет ли это влияние на текущее состояние конфликта? Как отреагирует Москва?

"Абрамсы" прибыли, но украинская армия этому не рада

Несколько дней назад на Украину прибыла первая партия обещанных Соединенными Штатами основных боевых танков М1 "Абрамс". Президент Владимир Зеленский радостно заявил, что для ВСУ это значимое приобретение, которое усилит способность армии противостоять противнику.

Но такая ли это хорошая новость, как утверждает Зеленский? Возможно, что нет. Во-первых, российские военные эксперты заявили, что танки разных стран обладают своими характеристиками, будь то подвижность, бронепробиваемость или дальность стрельбы. По этой причине украинским солдатам очень сложно эффективно их использовать. Во-вторых, Киев не в состоянии ремонтировать технику НАТО. После возникновения каких-либо проблем машины необходимо перевозить на починку в государства альянса.

Кроме того, "Абрамс" — это тяжелый танк, который можно использовать только в хорошую погоду. Как только начнутся дожди и метели, эта техника может быть надолго "законсервирована".

Американские медиа также не испытывают оптимизма по поводу "Абрамсов". С одной стороны, ВСУ должны правильно разместить полученную партию танков на позициях и распределить ее среди подразделений так, чтобы максимизировать боевую мощь. Однако на начальном этапе также важно обеспечить секретность передвижения машин, иначе бронетехника, скорее всего, превратится в металлолом под артиллерийским огнем российской армии. Более того, "Абрамсы" уже не раз уничтожались в войнах на Ближнем Востоке, и украинский конфликт, вероятно, не станет исключением. Срок боевой службы М1 может оказаться совсем недолгим.

Поэтому, хотя ВСУ получили "Абрамсы", им предстоит решить еще много проблем, прежде чем эту технику можно будет использовать в вооруженных действиях.

Может ли "ветеран с выдающимися достижениями" переломить ход конфликта?

Долгое время — начиная со Второй мировой войны и заканчивая периодом конфликта в Персидском заливе — США считались танковой державой, хотя на самом деле они совсем не сильны в этой области. И только с появлением на свет M1 ситуация изменилась к лучшему.

Возьмем огневую мощь "Абрамса". Он оснащен основным орудием и двумя пулеметами, способными использовать различные боеприпасы, например, осколочно-фугасные и бронебойные. Высокая точность и большая дальность стрельбы позволяют М1 эффективно уничтожать бронированные цели противника. Что касается защиты, то броня танка усилена специальными сплавами и оснащена системой активной обороны, способной противостоять угрозе со стороны вражеских танков и противотанковых ракет. Кроме того, "Абрамс" обладает отличной маневренностью, позволяющей ему быстро преодолевать любые препятствия и свободно передвигаться в различных условиях и на любой местности. Получив М1, ВСУ смогут использовать его мобильность, чтобы гибко реагировать на российские атаки в сложных условиях.

Так может ли "Абрамс" переломить ход конфликта? Представители Пентагона уже давно ответили, что нет. Важнейшая роль этой машины — сдерживание и демонстрация поддержки Украины со стороны США. В конце концов, М1 — ведущий основной боевой танк на планете, но ведущий — не значит первый. Будь то "Челленджер 2", "Леопард 2" или российский Т-14, каждый из них обладает своими особенностями — и каждый был подбит на поле боя. "Абрамс", естественно, не станет исключением.

Российская сторона достала козырь ради уничтожения техники НАТО

Едва появилась новость о поставках Украине американских М1, как в российских СМИ тут же вышла статья, подробно анализирующая изъяны этих танков и то, как с ними будет справляться армия РФ.

В статье упоминается, что "Абрамсы", которые получили ВСУ, можно назвать "кастрированными версиями" американских машин. Очевиднее всего на это указывают снятые сверхтолстые броневые листы из обедненного урана, которые изначально использовались для защиты техники и солдат. Теперь же 480-мм броня "Абрамса" может быть легко пробита бронебойными снарядами и их кинетической энергией, а ведь последними способны вести огонь практически все танки, стоящие на вооружении российских войск.

Кроме того, борта и корма "Абрамса" уязвимы для атак со стороны переносных противотанковых комплексов, а лобовая броня и верхняя часть башни не устоят перед боевыми вертолетами.

Российские СМИ нашли способ использовать эти недостатки. Во-первых, у русских есть минные поля. Достаточно заманить на них вражеские танки, чтобы разобраться с ними. Вы должны знать, что украинским войскам пришлось отвести "Леопарды 2" от линии фронта, чтобы не допустить их уничтожения на минных полях. Во-вторых, ВС РФ могут использовать вертолеты Ка-52 и Ми-28, несущие ракеты, чтобы поразить слабые места М1. В-третьих, Москва развернула на передовой множество Т-72Б, Т-80 и Т-90М. По количеству бронетехники преимущество явно за ней, так что она может легко пойти в лобовую атаку на машины НАТО. В распоряжении российской армии также находятся различные противотанковые комплексы, которые специально разработаны для техники Североатлантического альянса, так что разрушить ее — не проблема.

Российские солдаты в восторге от наград

Когда "Абрамсы" только прибыли, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что танки никак не повлияют на боевую обстановку, потому что М1 ничем не лучше других западных вооружений. В конечном итоге они точно также сгорят на поле боя и превратятся в металлолом.

Эта новость вызвала воодушевление и у российских военных. Ранее одна из российских компаний предлагала вознаграждение солдатам за уничтожение "Абрамса" или "Леопарда 2". Военные могут получить до 5 миллионов рублей, минимальная сумма награды — 500 тысяч рублей.

Подобные стимулы раздают и многие другие российские "ястребы". Этого вполне достаточно, чтобы убедиться в решимости Москвы уничтожить западное оружие и технику.

Стоит отметить, что украинская сторона, выпрашивая у союзников основные боевые танки, клялась, что перейдет в контрнаступление и возьмет территории сразу после их получения. Теперь же, когда "товар" поступил, Киев "дал заднюю": по словам правительства, ВСУ по-прежнему не имеют возможности изгнать противника. В высказываниях властей явно чувствуется некоторая неуверенность.

Хотя Украина получила много вооружений и качественно оснастила свою армию, разрыв между ВСУ и российскими войсками остается большим. По мере затягивания боевых действий Киев осознает это все отчетливее.

Глава МИД России признал: США вовлечены в борьбу против России

Помимо "Абрамсов", Соединенные Штаты пообещали поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, армейские тактические ракетные комплексы и другое снаряжение. Кроме того, страны НАТО во главе с США не только продолжают снабжать союзницу разведывательной информацией, но и способствуют тому, чтобы конфликт тянулся как можно дольше.

Недавно в американских СМИ появилась информация о том, что в медицинских центрах страны проходят лечение добровольцы, получившие ранения во время участия в конфликте. Сообщается, что большинство пациентов — граждане США, некоторые происходят из других западных государств, в том числе с Украины.

Из этого стоит сделать вывод, что слова американского президента Джо Байдена, который весной 2022 года публично говорил, что не будет посылать войска на Украину, а также предостерегал граждан от участия в боевых действиях, похоже, оказались пустой болтовней.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров даже намекнул, что Соединенные Штаты уже много лет тайно обучали Украину, желая с ее помощью нанести стратегическое поражение России. Теперь, когда разгорелся конфликт между Москвой и Киевом, Вашингтон предоставляет ВСУ огромное количество оружия, боеприпасов и спутниковых данных. Все это говорит о том, что Соединенные Штаты уже вовлечены в прокси-войну против России.

Автор: Провинция Шаньси (山西省)