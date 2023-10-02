Белый дом хочет получить согласие Конгресса на обеспечение Киева помощью годами

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что у американской администрации "есть процедурные трудности с утверждением средств для Украины"

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Администрация США намерена заручиться поддержкой Конгресса для того, чтобы обеспечить предоставление помощи Украине на годы вперед. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью американскому изданию The Atlantic.

Он прокомментировал споры в Конгрессе США о целесообразности выделения дополнительных средств на помощь Киеву, против чего выступает часть республиканцев. Салливан отметил: "Активно высказывается по данному вопросу небольшая группа [законодателей] от одной партии". "Да, есть процедурные трудности с утверждением средств для Украины", - также признал он.

"Хочу подчеркнуть, что суть не только в голосовании, которое будет проходить в ближайшие несколько дней, в последующие недели или в другие сроки. В конечном счете суть в том, чтобы мы продолжали поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, годами, а не месяцами. На другом уровне, но тем не менее годами. И мы привержены тому, чтобы заручиться для этого поддержкой обеих партий и обеих палат [Конгресса США]", - подчеркнул Салливан.

Говоря о том, почему США требуется оказывать помощь Киеву и содействовать в проведении Украиной наступательных действий, он утверждал: "Это вопрос национальной безопасности для США. Поскольку здесь дело не только в том, сколько территории возьмет Украина, но и в том, чтобы Россия не могла провести новое наступление и забрать дополнительные территории Украины на других направлениях, в конечном счете оказать большее давление на НАТО. Это, как свидетельствует история, втягивает США в конфликт".

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности.