Ударными темпами: сколько западной техники и арсеналов уничтожено за неделю

Украинская ПВО не может противостоять российским ракетам

За последнюю неделю сентября российские войска нанесли девять массированных ударов по складам ВФУ, а также по местам подготовки и размещения украинских боевиков и иностранных наемников. Были поражены места хранения крылатых ракет Storm Shadow, стоянки самолетов-носителей этих боеприпасов и позиции ПВО. Эксперты отмечают, что по тылам противника наносятся результативные удары, а украинская противовоздушная оборона не может им эффективно противостоять. Также за неделю российская армия отбила 43 атаки в зоне СВО, а противник потерял убитыми и ранеными 3660 боевиков и 459 единиц техники.

Точные удары

На прошедшей неделе ВС РФ нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и БПЛА, уничтожив склады боеприпасов и техники ВФУ, места подготовки диверсантов, а также пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников. Об этом сообщили 29 сентября в Минобороны РФ.

— В результате ударов уничтожены пункт управления формирования «Иностранный легион», два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на донецком и запорожском направлениях, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, в ночь на 25 сентября российские войска нанесли удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow, стоянкам самолетов, а также по пунктам управления украинской авиации. Впервые командование ВФУ задействовало в отражении удара недавно сформированную тактическую группу ПВО. Она полностью вооружена зенитными системами IRIS-T, а ее организационно-штатная структура аналогична частям НАТО. Тем не менее отразить удар украинское соединение не могло.

МиГ-31 ВКС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Нина Падалко

В ночь на 26 сентября российские вооруженные силы нанесли высокоточный удар по сосредоточению украинских войск, а также местам хранения боеприпасов. Одной из задач было уничтожение зенитных ракетных систем IRIS-Т. По словам источников, в результате комбинированного удара была поражена как минимум одна боевая машина из состава зенитной системы.

28 сентября российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по арсеналу ракетных войск и артиллерии в районе Кривого Рога. В ходе него было поражено несколько бетонированных заглубленных хранилищ. Целью удара стали запасы артиллерийских снарядов и ракет. ВС РФ применили новую ударную систему вооружения, которая доказала свою высокую эффективность.

По тылам противника ведется мощная и целенаправленная работа, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Ее оценкой можно считать то, что несколько дней назад в Киев съехались министры иностранных дел ряда стран НАТО, — отметил он. — Главная повестка их поездки — укрепление украинской системы ПВО. Это значит, что удары с воздуха достигают своей цели и украинские вооруженные формирования чувствуют себя крайне затруднительно. Это хорошее доказательство того, что работа идет правильно.

Все атаки отбиты

Российские войска в течение недели продолжали успешно отбивать атаки ВФУ, сообщили в Минобороны РФ. На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск была отражена 31 такая атака. Чтобы восполнить большие потери из-за неудавшихся штурмов Клещеевки и Андреевки, командование ВФУ перебросило сюда с других направлений подразделения 33-й, 67-й и 110-й механизированных бригад.

На запорожском направлении за неделю отбито восемь атак штурмовых групп. Кроме того, нанесено поражение личному составу и технике двух бригад.

Военнослужащие 47-й механизированной бригады ВФУ из-за понесенных потерь отказались выполнять боевые задачи. В настоящее время командование выводит их в тыловой район из окрестностей Работино Запорожской области.

Военнослужащий ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

На южнодонецком направлении российские подразделения отразили четыре атаки подразделений теробороны в районе Приютного Запорожской области.

Также в районе Марфополя в Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника.

На купянском направлении Западная группировка войск нанесла поражение войскам и технике воздушно-десантной и механизированных бригад ВФУ в районах Харьковской области. А на краснолиманском направлении ВФУ предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе населенного пункта Торское в ДНР и Серебрянского лесничества. Подразделения группировки войск «Центр» отбили 12 атак противника.

На херсонском направлении пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп.

«Аллигаторы» против «Леопардов»

Корреспондент «Известий» Марина Кравцова побывала на военном аэродроме и увидела, как пилоты Ка-52 «Аллигатор» наносят удары по позициям ВФУ на купянском направлении.

Экипаж получил цель — опорный пункт противника. Наносить удар вертолетчики будут неуправляемыми реактивными ракетами. Перед вылетом винтокрылую машину заправляют и проверяют исправность всех систем. На ракетах наши военнослужащие пишут имена своих погибших боевых товарищей. Для них каждый вылет — это еще и возмездие.

Ударный Ка-52 всегда вылетает в паре с многофункциональным Ми-8, который прикрывает его и оказывает огневую поддержку. Движутся вертолеты на максимально низкой высоте, чтобы не попасть в зону видимости ПВО, со скоростью 300 км/ч.

Вертолет Ка-52 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Удар молниеносен. Пара секунд — и опорный пункт украинских боевиков уничтожен.

На обратном пути Ми-8 несколько раз приземляется, чтобы забрать с линии соприкосновения бойцов, которые отправляются в отпуск. Теперь Ка-52 «Аллигатор» обеспечивает ему прикрытие с воздуха.

Другой Ка-52 заряжают управляемыми ракетами «Вихрь». Он отправляется на охоту за бронетехникой противника. Одним ударом экипаж уничтожает появившийся на передовой танк Leopard немецкого производства.

— Много было ликвидировано артиллерии, иностранной техники, например БМП. Наши также недавно отработали по системе ПВО противника, — рассказал штурман-оператор Ка-52 с позывным Кавалер.

По словам военнослужащих, холостых вылетов с «Вихрями» у них не бывает. За месяц они подбили 40 единиц бронетехники ВФУ.

Минус пять самолетов ВФУ

За неделю в зоне спецоперации российские войска уничтожили свыше 3660 бойцов ВФУ и 459 единиц техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

ВКС России за неделю вывели из строя пять боевых самолетов воздушных сил Украины: штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Торецкое в ДНР, два истребителя МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, два поставленных из Польши истребителя МиГ-29, модернизированных для применения западного ракетного вооружения, на аэродроме Кульбакино в Николаевской области.

Военнослужащий ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Клещеевка в ДНР, 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха», управляемую авиационную бомбу JDAM, а также четыре противорадиолокационных ракеты HARM производства США и 185 украинских БПЛА.

Юлия Леонова

Андрей Федоров

Богдан Степовой