В США назвали преимущество Су-57 перед F-35 и J-20

Преимуществом российского истребителя пятого поколения Су-57 перед американским F-35 и китайским J-20 является его участие в реальном вооруженном конфликте. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«Су-57 активно используют в операции на Украине, в результате он стал первым истребителем своего поколения, прошедшим всесторонние боевые испытания в условиях боевых действий», — говорится в публикации.

Согласно изданию, Су-57 участвует, в частности, в нанесении ударов по наземным позициям противника, в воздушных боях и в подавлении противовоздушной обороны (ПВО), что является серьезным преимуществом на международном рынке. Другим достоинством Су-57 издание назвало низкую стоимость его эксплуатации.

Ранее в пресс-службе российского правительства сообщили, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина (КнААЗ) Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) передал Минобороны России очередные серийные самолеты пятого поколения Су-57 и истребители Су-35С поколения 4++.