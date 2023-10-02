Войти
Lenta.ru

В США назвали преимущество Су-57 перед F-35 и J-20

334
0
0
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

Преимуществом российского истребителя пятого поколения Су-57 перед американским F-35 и китайским J-20 является его участие в реальном вооруженном конфликте. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«Су-57 активно используют в операции на Украине, в результате он стал первым истребителем своего поколения, прошедшим всесторонние боевые испытания в условиях боевых действий», — говорится в публикации.

Согласно изданию, Су-57 участвует, в частности, в нанесении ударов по наземным позициям противника, в воздушных боях и в подавлении противовоздушной обороны (ПВО), что является серьезным преимуществом на международном рынке. Другим достоинством Су-57 издание назвало низкую стоимость его эксплуатации.

Ранее в пресс-службе российского правительства сообщили, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина (КнААЗ) Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) передал Минобороны России очередные серийные самолеты пятого поколения Су-57 и истребители Су-35С поколения 4++.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-35
J-20
ПАК ФА
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
15.12.2022
Новый российский истребитель получит технологии Су-57
23.01.2015
А теперь мы со всем этим попытаемся взлететь...
12.03.2014
Зачем России три модификации Су-27
01.07.2013
Звезда салона
05.12.2012
J-31: до серии пока далеко
24.01.2011
"Дракон" пятого поколения встает на крыло
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 10:01
  • 89
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 02.10 08:32
  • 17
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 02.10 04:28
  • 55641
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.10 20:23
  • 40
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 01.10 19:24
  • 100
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 01.10 18:35
  • 41
Уроки Алма-Аты
  • 01.10 16:17
  • 8
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 01.10 13:51
  • 46
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 01.10 02:18
  • 9
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями
  • 30.09 23:51
  • 25
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 30.09 23:30
  • 1
ISW: Россия сможет закупить у Ирана дальнобойные ракеты из-за истечения срока действия ограничений Совбеза ООН
  • 30.09 23:24
  • 1
В МИСИС создан биопринтер, печатающий мягкие ткани непосредственно на ранах
  • 30.09 22:01
  • 1
В России рассказали о борьбе с украинскими IRIS-T
  • 30.09 17:34
  • 3
Франция и Германия договорились о разработке многомодульной системы в рамках программы по созданию нового танка MGCS
  • 30.09 14:05
  • 4
ВМС Индии объявили о планах закладки ещё одного авианосца собственной постройки типа Vikrant