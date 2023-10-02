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Интерфакс-АВН

Генерал Браун стал председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США

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Чарльз Браун-младший
Чарльз Браун-младший.
Источник изображения: Фото: POOL NEW / Reuters

Вашингтон. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Генерал Чарльз Браун в пятницу принес присягу на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США в присутствии президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина.

Торжественная церемония состоялась в Арлингтоне в Вирджинии.

Браун сменил на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли. В ходе мероприятия Байден и Остин поблагодарили уходящего в отставку Милли за службу.

Генералу Брауну 61 год, он родился в Техасе и происходит из семьи военных. Военную службу он начал в 1985 году.

Среди прочего, он занимал должность заместителя командующего Центрального командования США на базе ВВС Макдилл.

В 2020 году Браун стал первым афроамериканцем, утвержденным на пост главнокомандующего военно-воздушными силами США.

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Страны
США
Проекты
2020-й год
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