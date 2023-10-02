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ЦАМТО

Государства СНГ создают базовую научно-исследовательскую организацию в области обеспечения военной безопасности

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Флаги стран ШОС и СНГ
Флаги стран ШОС и СНГ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 29 сентября. Главы оборонных ведомств стран СНГ приняли решение по созданию базовой научно-исследовательской организации государств СНГ в области исследования проблем обеспечения военной безопасности.

Об этом сообщил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Министрами обороны подписаны решения по структуре, материально-техническому оснащению и принципам деятельности совместного подразделения гуманитарного разминирования, созданию базовой научно-исследовательской организации государств СНГ в области исследования проблем обеспечения военной безопасности", – сказал Сергей Шойгу по итогам заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ, которое прошло в Туле.

Также глава российского военного ведомства сообщил, что подписано решение по развитию военного сотрудничества в системе довузовского образования государств СНГ.

"Утвержден план деятельности Совета министров обороны и его рабочих органов на 2024 год", – сообщил Сергей Шойгу.

Завершая заседание Совета, он отметил, что в ходе совместной работы удалось "предметно проанализировать информацию и обменяться мнениями о военно-политической обстановке в мире и на границах Содружества, рассмотреть актуальные вопросы взаимодействия в области обороны и военной безопасности, определить совместные мероприятия военного сотрудничества на 2024 год".

"В рамках заседания Совета была предоставлена возможность ознакомиться с новейшими образцами вооружения и военной техники, созданными на тульских предприятиях, обсудить текущие задачи военно-технического сотрудничества и рассмотреть перспективы его развития", – подчеркнул министр обороны РФ.

Сергей Шойгу добавил, что на заседании в Туле были приняты решения по углублению сотрудничества в области совершенствования совместных систем военного назначения.

"С этой целью спланированы совместные мероприятия подготовки войск в рамках объединенной системы ПВО государств СНГ на 2024 год, одобрены военно-технические и финансовые вопросы сотрудничества в области противовоздушной обороны, поддержаны основные направления развития системы сотрудничества в сфере военно-профессиональной подготовки военнослужащих и полевой выучки войск", – сказал министр обороны РФ.

Также на заседании особое внимание было уделено подготовке к празднованию 80-летия Победы над фашизмом и реализации комплекса совместных мероприятий военно-профессионального, научного, спортивного, культурно-просветительского характера.

"В частности, принято решение о военно-патриотическом воспитании военнослужащих на примерах подвигов защитников Отечества", – сказал Сергей Шойгу.

Он выразил коллегам признательность за участие в работе и объявил заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ закрытым, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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