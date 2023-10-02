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Интерфакс-АВН

Польша создает постоянную базу для размещения бронетанковой бригады США численностью до 4,8 тыс. военнослужащих

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписывает межправительственное соглашение между США и Польшей о приобретении 250 основных танков М1А2 SEP v.3 Abrams. Танки Abrams на церемонии были представлены изт контингента армии США в Польше. Варша
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписывает межправительственное соглашение между США и Польшей о приобретении 250 основных танков М1А2 SEP v.3 Abrams. Танки Abrams на церемонии были представлены изт контингента армии США в Польше. Варшава, 05.04.2022.
Источник изображения: министерство национальной обороны Польши

Минск. 29 сентября. ИНТЕРФАКС - Польша создает постоянную базу для размещения бронетанковой бригады США на 4,8 тыс. военных в городе Свентошув на западе страны, сообщил в пятницу директор Департамента инвестиционной программы Североатлантического альянса Дариуш Мендрала.

"Предусмотрено создание условий для постоянного базирования бронетанковой бригады. Эти инвестиции будут реализованы в ближайшие годы и рассматриваются как приоритетные. Это будет лагерь на основе постоянной инфраструктуры на 4,8 тыс. солдат", - сказал Мендрала, которого цитирует агентство PAP.

Он добавил, что в настоящее время в районе Свентошува, "как часть более крупных инвестиций", создаются три временные базы, которые смогут разместить до 3,6 тыс. военнослужащих США и военную технику. По словам директора департамента, "они будут использоваться вахтовым методом в качестве ISB (Intermediate Staging Base, промежуточная база - "ИФ") для быстрого приема, пребывания, оснащения и дальнейшего перемещения сухопутных войск".

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Польша
США
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