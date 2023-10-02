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ТАСС

В аварийный запас летчиков ВКС впервые начали укладывать пистолет-пулемет ПП-2000

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ПП-2000
Пистолет-пулемет ПП-2000.
Источник изображения: ПО «Высокоточные комплексы»

Особенностью ПП-2000 является возможность использования запасного магазина в качестве плечевого упора

ТУЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Пистолет-пулемет ПП-2000 впервые начали укладывать в аварийный запас летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВКС Юрий Грехов во время осмотра Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова.

"В НАЗ (носимый аварийный запас - прим. ТАСС) под сиденье летчика закладывается", - сказал он в ответ на реплику министра обороны РФ Сергея Шойгу, указавшего на необходимость ПП-2000 в НАЗ летчиков и державшего это оружие в руках.

Ранее ТАСС сообщал, что Минобороны РФ рассматривает возможность включить в НАЗ военных летчиков взамен автомата АКС-74У более компактный пистолет-пулемет ПП-2000. В мае в тульском Конструкторским бюро приборостроения (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), разработавшем оружие, сообщили о положительных результатах испытаний на удобство размещения оружия в НАЗ и о том, что партия ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в ВКС.

ПП-2000 разработан под патрон 9х19 "Парабеллум". Оружие является одним из самых легких в мире - 1,4 кг без магазина и приклада. Особенностью ПП-2000 является возможность использования запасного магазина в качестве плечевого упора. Рукоятка затвора и кнопка защелки магазина могут быть переустановлены на любую сторону, что позволяет комфортно применять оружие как правше, так и левше. 

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Страны
Россия
Продукция
АКС-74У
ПП-2000
Компании
КБП
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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