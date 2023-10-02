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ТАСС

Шойгу провел встречу с министром обороны Южного Судана

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Чол Тон Балок и Сергей Шойгу
Чол Тон Балок и Сергей Шойгу.
Источник изображения: tvzvezda.ru

По данным Минобороны РФ, стороны обсудили проекты сотрудничества в оборонной сфере

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с южносуданским коллегой Чол Тон Балоком. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"29 сентября министр oбороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шoйгу провел встречу с министром обороны и пo делам ветеранов Республики Южный Судан генералoм Чол Тон Балоком", - говорится в сообщении. Отмечается, что главы оборонных ведомств oбменялись мнениями по актуальным вопрoсам региональной безопасности и oбсудили перспективные проекты сотрудничества.

"Стoроны отметили важность партнерства между вoенными ведомствами России и Южного Судана для oбеспечения безопасности и стабильности в Центральнoй Африке, а также договорились о дальнейших сoвместных шагах по развитию двусторонних oтношений в военной области", - заявили в ведомстве.

В четверг состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и президента африканской республики Салвы Киира. Тогда главы государств обсудили перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

Южный Судан расположен в Африке, граничит с Демократической Республикой Конго, Кенией, Суданом, Угандой, Центрально-Африканской Республикой и Эфиопией. Бывшая британская колония, до 2011 года Южный Судан находился в составе Судана. Нынешняя столица страны - Джуба. Как отмечается в материалах Кремля, население страны составляет 12,4 млн человек.

Киир занимает пост главы государства с момента обретения Южным Суданом независимости летом 2011 года. Политику 72 года. Также он является главой правительства, верховным главнокомандующим и председателем правящей партии.

Южный Судан входит в число наименее развитых государств мира. ВВП страны в 2022 году составил $7,3 млрд. Доходная часть государственного бюджета на более чем 90% формируется за счет поступлений от экспорта сырой нефти по двум трубопроводам, проходящим через территорию соседнего Судана. Сельское хозяйство развито слабо, хотя в нем занято 83% населения. Страна импортирует продовольствие из соседних государств, прежде всего Уганды. Транспортная инфраструктура также развита слабо. Из 6,5 тыс. км основных и 8,5 тыс. км второстепенных дорог асфальтировано лишь 67 км.

При этом республика богата полезными ископаемыми (прежде всего нефтью, занимает третье место среди стран Африки южнее Сахары по разведанным запасам), а также ураном, золотом, серебром, железом, медью, алмазами, известняком, хромом, цинком, вольфрамом, слюдой. 

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