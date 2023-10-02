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Известия.ru

Во Франции назвали продажу оружия Украине хорошей возможностью

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Carsten Koall

Глава МО Франции назвал продажу оружия Киеву «хорошей возможностью» для оборонных компаний

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню считает продажу вооружений Украине «хорошей возможностью» для оборонной промышленности страны. Об этом 29 сентября он рассказал в интервью изданию franceinfo.

«Если мы хотим продержаться, мы должны иметь возможность напрямую «подключить» французских промышленников к украинской армии», — заявил он.

По его словам, Франция больше не собирается опираться на оружейные запасы своей страны, она хочет, чтобы Украина закупала оружие напрямую у французских компаний. Он заявил, что страна будет способствовать созданию этого контакта.

Министр также отметил, что конфликт будет длиться долго, поставки из запасов армии Франции страны будут продолжаться, однако они имеют ограничения и сопряжены с бюрократическими трудностями. Он также уточнил, что вывод старой военной техники из эксплуатации и ее последующая передача Киеву будет продолжаться.

Лекорню в том числе выразил мнение, что главный долг Франции в украинском конфликте — «ценности и гуманитарная сфера».

Ранее, 19 сентября, портал Intelligence Online сообщил о том, что Украина и Франция ведут переговоры о передаче Киеву истребителей Mirage 2000. В СМИ уточняли, что украинские военные совершили рабочую поездку во Францию и согласовали детали контракта.

Однако двумя днями позже советник командования ВВС Украины Юрий Игнат сентября на брифинге сообщил, что Украина не нуждается в истребителях этой модели. Он подчеркнул, что Mirage 2000 — это устарелая модель, а привычка брать всё что угодно с авиационного парка приведет к «истощению работы его людей».


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Mirage-2000
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