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ТАСС

Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию

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Источник изображения: Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

На службу будут призваны 130 тыс. человек

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ об осеннем призыве граждан РФ на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Осуществить с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 130 тыс. человек", - говорится в документе.

Весной этого года на военную службу были призваны 147 тыс. человек, а прошлой осенью - 120 тыс. человек. В среднем в последние годы каждый призыв затрагивал около 130 тыс. человек.

В августе этого года был принят закон о повышении верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет, однако изменения начнут действовать с 1 января 2024 года, в этом году призыв проходит без изменений.

Как ранее сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, нынешний призыв будет проходить по прежним правилам: призывники будут получать повестки в бумажной форме. Электронные повестки, как указал Картаполов, до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме.

Глава комитета Госдумы по обороне также пояснил, что единственное отличие осеннего призыва этого года от предыдущих будет заключаться в том, что в соответствии со вступающими в силу с 1 октября нормами штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины повышается с 3 до 30 тыс. рублей.

Призыв граждан России на военную службу является плановым мероприятием. Он осуществляется на основе закона "О воинской обязанности и военной службе", подписанного президентом РФ Борисом Ельциным 28 марта 1998 г. Согласно документу, призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, срок службы составляет 12 месяцев.

Набор в ВС РФ обычно организуется дважды в год - с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). Для проведения призыва каждый раз издается специальный указ президента РФ - Верховного главнокомандующего. В указе от 30 сентября 2022 года начало призыва впервые отложено на месяц - до 1 ноября.

Учетно-призывной работой в России занимаются военные комиссариаты (военкоматы). Они производят постановку граждан на воинский учет, во время призыва оповещают лиц призывного возраста о необходимости явиться на медицинскую комиссию. По ее результатам и с учетом наличия документов, предоставляющих право на отсрочку, принимается решение, отправлять ли призывника к месту несения службы. 

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