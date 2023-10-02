Минобороны стран СНГ создадут организацию по изучению проблем военной безопасности

Министры обороны подписали решения по структуре, материально-техническому оснащению и принципам деятельности совместного подразделения гуманитарного разминирования, созданию базовой научно-исследовательской организации государств СНГ в области исследования проблем обеспечения военной безопасности

ТУЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Главы оборонных военных ведомств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) решили создать базовую научно-исследовательскую организацию государств СНГ в области изучения проблем обеспечения военной безопасности. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Министрами обороны подписаны решения по структуре, материально-техническому оснащению и принципам деятельности совместного подразделения гуманитарного разминирования, созданию базовой научно-исследовательской организации государств СНГ в области исследования проблем обеспечения военной безопасности", - заявил он по итогам заседания Совета министров обороны СНГ, которое прошло в Туле.

Также по словам Шойгу, по итогам встречи было подписано решение по развитию военного сотрудничества в системе довузовского образования государств СНГ. "Утвержден план деятельности Совета министров обороны и его рабочих органов в 2024 году", - добавил министр обороны России.

Завершая заседание, он отметил, что в ходе совместной работы удалось "предметно проанализировать информацию и обменяться мнениями о военно-политической обстановке в мире и на границах Содружества, рассмотреть актуальные вопросы взаимодействия в области обороны и военной безопасности, определить совместные мероприятия военного сотрудничества на 2024 год".

"В рамках заседания Совета была предоставлена возможность ознакомиться с новейшими образцами вооружения и военной техники, созданными на тульских предприятиях, обсудить текущие задачи военно-технического сотрудничества и рассмотреть перспективы его развития", - рассказал Шойгу.

Он уточнил, что на заседании в Туле было также принято решение углублять сотрудничество стран в области совершенствования совместных систем военного назначения. "С этой целью спланированы совместные мероприятия подготовки войск в рамках объединенной системы ПВО государств СНГ на 2024 год, одобрены военно-технические и финансовые вопросы сотрудничества в области противовоздушной обороны, поддержаны основные направления развития системы сотрудничества в сфере военно-профессиональной подготовки военнослужащих и полевой выучки войск", - сказал министр обороны РФ.

По его словам, на заседании особое внимание было уделено подготовке к празднованию 80-летия Победы над фашизмом и реализации комплекса совместных мероприятий военно-профессионального, научного, спортивного, культурно-просветительского характера. "В частности, принято решение о военно-патриотическом воспитании военнослужащих на примерах подвигов защитников Отечества", - отметил Шойгу. Он выразил коллегам признательность за участие в работе.