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ТАСС

Медведев заявил, что противник продолжает поставлять на Украину новое вооружение

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Капустин Яр". 29 сентября 2023
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона "Капустин Яр". 29 сентября 2023.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Зампред Совета безопасности РФ посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Запад продолжает поставлять на Украину самые новые виды вооружений, но Россия приобретает важный опыт и может дать отпор. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона Капустин Яр в Астраханской области.

"Сегодня мы приобретаем очень важный опыт, давая отпор противнику, который буквально напичкал самыми новыми видами вооружений Украину, и эта работа с их стороны продолжается", - сказал он в видео, опубликованном на его странице во "ВКонтакте".

Медведев заявил о необходимости добиться устойчивости российских вооружений к средствам ПВО и РЭБ противника. 

"Главное, чего мы должны добиться, - это устойчивости к современным средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и которые поставляются нашему врагу", - сказал он.

Он добавил, что Россия активно модернизирует свою технику и старается находить возможности противопоставить даже новейшим западным образцам соответствующие контрмеры. "Так будет происходить и дальше, вплоть до нашей окончательной победы", - подчеркнул замглавы СБ.

Кроме того, Медведев предложил обсудить вопросы, связанные с созданием и модернизацией различных высокоточных ударных ракет, комплексов и систем с учетом потребностей вооруженных сил в ходе специальной военной операции, а также перспективных образцов вооружений, которые будут обеспечивать надежную защиту страны. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
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