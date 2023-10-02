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Медведев поручил добиться устойчивости к средствам РЭБ НАТО

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Уничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов. Кадр видео
Уничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов. Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил добиться устойчивости к средствам противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые поставляются Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Главное, чего мы должны добиться, — это устойчивости к современным средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые стоят на вооружении НАТО и которые поставляются нашему врагу», — сказал он на совещании в рамках посещения полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Ранее в сентябре издание Business Insider писало, что российские подразделения РЭБ, ударные вертолеты Ка-52 и сверхточные артиллерийские ракетные системы играют решающую роль в отражении атак Вооруженных сил Украины.

В том же месяце в Минобороны России сообщили, что комплекс РЭБ «Красуха-С4» показывает высокую эффективность в зоне специальной военной операции. Аппаратные средства комплекса позволяют воздействовать на вражеские летательные аппараты, вынуждая их подняться выше и зайти в зону действия огневого контакта российской системы ПВО.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Красуха-4
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Медведев Дмитрий
Проекты
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