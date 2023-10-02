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ВС РФ уничтожили два поставленных Украине Польшей истребителя МиГ-29

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Источник изображения: Фото: Commons.wikimedia.org

ВС РФ уничтожили в Николаевской области два истребителя МиГ-29, которые Польша поставила ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили на аэродроме Кульбакино Николаевской области два истребителя МиГ-29, которые Польша поставила украинской армии. Об этом 29 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что данные самолеты были модернизированы для применения западного ракетного вооружения.

Кроме того, с 24 по 29 сентября ВС РФ нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами.

Поражались склады боеприпасов, военно-технического имущества Вооруженных сил Украины, места подготовки диверсантов и пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников.

«В результате ударов уничтожены: пункт управления формирования «иностранный легион», два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами, а также нарушены поставки вооружений иностранного производства и материально-техническое обеспечение украинских войск, действующих на донецком и запорожском направлениях», — сказано в сообщении.

Ранее, 26 сентября, Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 на аэродроме Кульбакино.

До этого, 22 сентября, в оборонном ведомстве рассказали, что российские штурмовики Су-25 уничтожили скрытые полевые укреппозиции противника. В ведомстве отметили, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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