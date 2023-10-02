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ТАСС

Швейцария выделила около $110 млн на разминирование на Украине

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Флаги Швейцарии и Украины
Флаги Швейцарии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Эти средства будут предоставлены в 2024-2027 годах

ЖЕНЕВА, 29 сентября. /ТАСС/. Федеральный совет (правительство) Швейцарии выделил 100 млн франков (около $110 млн) на программы по гуманитарному разминированию на Украине. Эти средства будут предоставлены в 2024-2027 годах, говорится в сообщении, опубликованном на правительственном сайте.

"Федеральный совет 29 сентября одобрил пакет в 100 млн франков, чтобы провести разминирования гражданских и сельскохозяйственных зон на Украине и дать возможность этой стране восстановиться", - отметили в Берне.

Правительство пояснило, что речь идет о "гуманитарном разминировании". "В период с 2024 по 2027 год суммарный пакет в размере 100 млн франков будет направлен на гуманитарное разминирование, средства будут поступать поровну от Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта и Федерального департамента иностранных дел". Федеральный совет напомнил, что Швейцария в 2022-2023 гг. уже инвестировала в гуманитарное разминирование на Украине 15,2 млн франков (более $16,7 млн). Ранее она передала Украине спецтехнику по разминированию и финансирует обучение украинских специалистов в этой области. Что касается нового пакета в 100 млн франков, то "решения по проектам будут приниматься в соответствии с потребностями на местах и возможностями различных участников гуманитарного разминирования, в частности, благодаря мониторингу посольства Швейцарии в Киеве", уточнило правительство.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список. 

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