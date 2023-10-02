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ТАСС

"Курганмашзавод" выполнил контракт 2023 года на поставку БМП-3 после капремонта

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БМП-3
БМП-3.
Источник изображения: Пресс-служба Ростеха

Каждая боевая машина оснащается противокумулятивными решетками и бронеэкранами

ТАСС, 29 сентября. Предприятие "Курганмашзавод" (КМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) поставила в войска очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3, а также финальную партию машин после капитального ремонта, закрыв соответствующий годовой контракт. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") в конце сентября отгрузил очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3. Также заказчику поставлена финальная партия "троек" после капитального ремонта, которая полностью закрывает контракт текущего года", - сообщили там.

В Ростехе отметили, что каждая БМП оснащается противокумулятивными решетками и бронеэкранами. Кроме того, такие комплекты дополнительной защиты поставляются заказчику как отдельная продукция для установки на машины, которые уже эксплуатируются в войсках. 

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Продукция
БМП-3
Компании
Курганмашзавод
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