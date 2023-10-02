На вооружение ВВС Индии принят первый самолет ВТА C-295

ЦАМТО, 29 сентября. На авиабазе "Хиндон" 25 сентября состоялась торжественная церемония принятия на вооружение ВВС Индии первого самолета ВТА C-295MW, поставленного компанией Airbus Defence and Space, сообщают индийские СМИ.

По информации Tribune India, самолет вошел в боевой состав 11-й авиаэскадрильи ВВС Индии ("Носороги"), размещенной в Вадодаре.

Как сообщал ЦАМТО, 24 сентября 2021 года Минобороны Индии подписало с компанией Airbus Defense and Space контракт на поставку 56 самолетов ВТА C295 для ВВС страны. Стоимость заказа составила 219,35 млрд. рупий (2,659 млрд. долл.). Стороны также подписали офсетное соглашение, в рамках которого Airbus будет выполнять компенсационные обязательства в размере 30% от стоимости заказа.

Новые самолеты предназначены для замены 50 состоящих на вооружении устаревших HS-748 Avro, которые эксплуатируются с середины 1960-х годов.

Как планируется, первые 16 самолетов будут поставлены ВВС Индии в готовом к эксплуатации состоянии с предприятия Airbus в Испании, начиная с сентября 2023 года. Второй самолет должен быть передан заказчику в мае 2024 года, а следующие 14 ед. C-295 – с темпом по одному в месяц до августа 2025 года.

Первый самолет был передан ВВС Индии 13 сентября на предприятии в Севилье (Испания) и в тот же день вылетел в Нью-Дели под управлением смешанного экипажа из представителей компании и ВВС Индии.

Еще 40 самолетов C-295 будут изготовлены по лицензии в Индии TATA Consortium, сформированным Tata Advanced Systems Limited (TASL) и Tata Consultancy Services (TCS), на заводе в Вадодаре в течение 10 лет после подписания контракта.

Ожидается, что первый собранный в Индии C-295 будет поставлен заказчику в сентябре 2026 года, а последний – к августу 2031 года. Индийские предприятия также будут задействованы в производстве комплектующих для самолета. Так, выпуск компонентов уже начался на предприятии MCA (Main Constituent Assembly) в Хайдарабаде. Они будут отправляться на завод в Вадодаре, который, как ожидается, вступит в строй к ноябрю 2024 года. Все 56 самолетов будут оборудованы комплексом радиоэлектронной борьбы, разработанным компанией Bharat Electronics Limited (BEL).