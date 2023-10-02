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РИА Новости

Происходит впервые. В США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ

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Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

MWM: российские истребители Су-57 успешно выполняют задачи в зоне спецоперации

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Передовые российские истребители Су-57 успешно принимают участие в спецоперации на Украине, пишет журнал Military Watch.

"Су-57 активно задействуют в операциях на Украине, в результате чего он стал первым истребителем своего поколения, прошедшим всесторонние боевые испытания в условиях боевых действий", — говорится в публикации.

Как отмечается в статье, самолеты хорошо показали себя при выполнении задач по поражению целей, выведению из строя систем ПВО противника, а также вовремя воздушных боев. Ожидается, что Су-57 будет значительно более экономичным в эксплуатации, чем его предшественники, что позволит не только широко внедрять его во фронтовые части, но и формировать новые полки.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Накануне российские ВКС получили партию серийных истребителей пятого поколения Су-57, а также новые боевые самолеты поколения 4++ Су-35С. Гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь сообщил, что до конца года российская авиация получит еще больше таких машин.

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ПАК ФА
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Истребитель 5 поколения
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