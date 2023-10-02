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ТАСС

Токаев призвал стороны украинского конфликта приступить к реальным переговорам

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Кризис вокруг Украины требует поиска взаимоприемлемых мирных решений, заявил президент Казахстана

АСТАНА, 29 сентября. /ТАСС/. Кризис вокруг Украины требует поиска взаимоприемлемых мирных решений, сторонам необходимо начать реальные переговоры. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече глав государств Центральной Азии и Германии в Берлине.

"Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем выступлении высказал мнение, что кризис вокруг Украины серьезно влияет на европейскую безопасность, а также на безопасность стран Центральной Азии. В ответ на это Касым-Жомарт Токаев вновь заявил о необходимости мудрой дипломатии, направленной на поиск взаимоприемлемых мирных решений. Он подчеркнул, что сторонам необходимо приступить к реальным переговорам", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.

Обращаясь к участникам встречи, он отметил, что инициатива диалога "C5 + Германия" способна придать мощный импульс взаимной кооперации между странами. "Токаев представил приоритетные направления сотрудничества, на которые можно было бы направить совместные усилия лидеров региона. В первую очередь он остановился на вопросах торгово-экономического взаимодействия, развития новых транзитно-транспортных коридоров, кооперации в сфере энергетики", - рассказали в офисе президента Казахстана.

Кроме того, в ходе встречи большое внимание было уделено изменению климата и водной проблематике. Участники обсудили повестку, связанную с таянием ледников и изменением экологической ситуации в Центральной Азии. "По мнению президента Казахстана, для региона очень важен опыт Германии в решении указанных проблем. Главы государств также затронули вопросы, связанные с геополитической ситуацией вокруг региона Центральной Азии и Европейского союза. Была рассмотрена текущая ситуация в Афганистане", - говорится в сообщении.

Токаев также высказался за расширение культурно-гуманитарных связей между странами Центральной Азии и Германией. В частности, он поддержал реализацию совместных научно-образовательных проектов, программ по изучению немецкого языка.

Встречи "Центральная Азия +" проводятся регулярно, в том числе на уровне глав государств. В прошлом году прошел саммит "Центральная Азия + РФ", в этом году проводились встречи с Китаем, США, лидерами арабских стран и Евросоюзом. На следующий год запланирован саммит "Центральная Азия + Япония". 

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Страны
Афганистан
Германия
Казахстан
Китай
США
Украина
Япония
Проекты
Евросоюз
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