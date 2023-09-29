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ЗРК «Тор-М1» - немолод, зато мобилен и необычайно эффективен!

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Зенитный ракетный комплекс «Тор-М1».
Источник: https://kupol.ru/

Воюющие на Купянском направлении российские зенитные расчеты практически ежедневно попадают в военную хронику Минобороны России с новыми боевыми успехами.


Высокая эффективность боевой работы военнослужащих подразделений ПВО, которым приходится бороться с целым арсеналом различных беспилотных и других средств воздушного поражения, поставляемых в зону СВО из стран Запада, достигается, в том числе, и грамотным использованием военной техники.


Сейчас, когда в зоне спецоперации решается будущее обустройства евразийского пространства, необходимы все военные средства, способные защитить нашу армию и жителей регионов, охваченных военными действиями, от тысяч дронов противника.


Российские воины используют все возможные средства – от комплексов радиоэлектронной борьбы до зенитных управляемых ракет ЗРК малой и средней дальности.


Прекрасно демонстрируют свои возможности зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» - уже «немолодые», но эффективные боевые машины.


Зенитный ракетный комплекс «Тор-М1».
Источник: https://kupol.ru/

Так, департамент информации оборонного ведомства приводит в пример расчет ЗРК «Тор-М1» группировки войск «Запад», который только с начала 2023 года уничтожил свыше 110-ти воздушных целей противника, и начальник расчета которого за мужество, отвагу и героизм уже награжден государственной наградой – орденом Мужества.


Зенитный ракетный комплекс «Тор-М1» (по классификации НАТО – SA-15 Gauntlet («Латная рукавица») создан на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»), и стоит на вооружении войск противовоздушной обороны уже с 1986-го года.


В своем диапазоне высот и дальности «Тор» первой модификации поражает все типы современных воздушных целей, в том числе - самолеты, вертолеты, различные БПЛА и даже баллистические ракеты.


Эти комплексы практически автономны, при этом способны эффективно действовать в общей системе противовоздушной обороны.


Зенитный ракетный комплекс «Тор-М1».
Источник: https://kupol.ru/

«Тор-М1» обладает отличной проходимостью, что очень пригождается зенитчикам в зоне СВО - с ее бездорожьем и вязким донбасским черноземом. Этот комплекс ПВО способен стрелять ракетами на полном ходу и «вести» несколько целей одновременно, причем ЗРК может бить ракетами сразу по четырем целям.


Комплексы «Тор-М1» и его модификации и сегодня стоят на вооружении ряда «постсоветских» государств - Беларуси, Армении, Азербайджана, и даже Украины. Также ижевские боевые машины имеются в арсеналах Венесуэлы, Греции, Ирана, Китая и Кипра.

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