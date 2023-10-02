Шойгу указал на необходимость иметь хорошо оснащенные вооруженные силы

Шойгу: сегодня странам СНГ необходимо иметь хорошо оснащенные вооруженные силы

МОСКВА, 29 сентября/ Радио Sputnik. Обстановка в мире обязывает страны СНГ иметь сильные вооруженные силы, способные быстро реагировать на возникающие угрозы, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня мы дадим старт совместной подготовке к празднованию 80-летия Победы наших народов в Великой Отечественной войне, уроки которой до сих пор остаются актуальными. И главный среди них – необходимость иметь хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы, готовые адекватно реагировать на вызовы и угрозы. Современная военно-политическая обстановка в мире к этому обязывает", – сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны СНГ.

По его словам, Россия всегда открыта к наращиванию военно-технического сотрудничества со странами СНГ.

"Вопросы военно-технического сотрудничества постоянно находятся в центре внимания совета министров обороны и двусторонних контактов. В связи с этим подчеркну, что Российская Федерация всегда открыта для углубления взаимодействия в этой области", – цитирует РИА Новости.

Он предложил в ходе работы "обсудить глобальную повестку дня, задачи сотрудничества наших оборонных ведомств, способы расширения взаимодействия, укрепления его традиционных направлений и поиска новых".

Радио Sputnik сообщало, что, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия настроена на тесное сотрудничество со странами СНГ.