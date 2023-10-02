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Военное обозрение

Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Известный своими антироссийскими публикациями и стойкой поддержкой Киева в противостоянии с РФ немецкий журналист и военный аналитик Ю.Рёпке назвал основные проблемы, которые не позволяют украинской армии одержать верх над российской. Пообщавшись с польскими экспертами по безопасности, журналист пришел к довольно неоригинальному выводу, что главными проблемами ВСУ являются дефицит живой силы на поле боя и отсутствие современной боевой авиации.

Нехватка мотивированных и обученных солдат на передовой не позволяет ВСУ вести эффективные наступательные действия. При этом в ходе контрнаступления украинские формирования продолжают терять в том числе боеспособные части, что сказывается на качестве живой силы в целом. Современные боевые истребители нужны Украине больше, чем любые другие вооружения и военная техника, считает Рёпке. Он также упрекнул страны НАТО в плохой подготовке украинских солдат.

При этом российская армия, наоборот, в ходе конфликта на Украине совершенствуется и проводит успешную работу над ошибками, становясь сильнее, считают польские эксперты, которых уж точно никак нельзя заподозрить в симпатиях к России. Они отметили, что ВС РФ используют все более совершенные дроны разных типов для решения боевых задач и нанесения ударов по тыловым объектам на Украине.

В частности, новые модели БПЛА «Шахид» (на самом деле российские «Герань-2») стали более бесшумными, что затрудняет их обнаружение. Российские высокоточные дроны-камикадзе «Ланцет» теперь преодолевают большее расстояние, чем в предыдущей модификации. С каждым месяцем увеличивается и количество недорогих многоцелевых FVP-дронов, которые ВС РФ активно задействуют на передовой.

Дроны, возможно, решат исход этой войны

— считает Рёпке.

При этом он привычно, но уже как-то не очень уверенно, заявляет, что стратегическая победа Украины «все еще возможна, но, конечно, не гарантирована». Журналист предупреждает страны Европы, что им стоит «готовиться к долгой войне». Что именно для этого нужно сделать европейцам, Рёпке не уточняет. Очевидно, потуже затянуть пояса и продолжать вдолгую снабжать Украину всем чем нужно, покорно исполняя волю Вашингтона.

Вновь констатируя очевидное и не раз сказанное другими экспертами и журналистами, Рёпке заключает, что Украина стала «игровой площадкой для западной оборонной промышленности», на которой предприятия ВПК, в основном американские, «учатся многому друг у друга».

Это беспроигрышный вариант

— делает вывод немецкий журналист, на всякий случай не уточняя, что «беспроигрышен» он только лишь для Соединенных Штатов.

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Германия
Россия
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