Минобороны Франции: Париж заключил около десяти соглашений с украинскими предприятиями ОПК

ЦАМТО, 29 сентября. Французские и украинские предприятия ОПК заключили около десятка соглашений в рамках визита в Киев министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

"Вчерашнее заключение десятка соглашений между нашими предприятиями свидетельствует о прочности и надежности нашей приверженности в поддержке Украины", – заявил С.Лекорню.

По словам министра, речь идет о крупных французских компаниях, малых предприятиях и стартапах, задействованных в производстве артиллерии, бронеавтомобилей, дронов и средств разминирования.

С.Лекорню также заявил, что в ходе визита его сопровождали французские парламентарии и около 20 представителей предприятий ОПК, задействованных также в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности.

"Имеется в виду предложить инновационные решения украинской армии и постепенно отходить от передачи (вооружений – ред.) к их прямому приобретению, иногда приобретению при французском субсидировании для украинской армии. Это также способ для нас продержаться продолжительное время и закрепить интересы Франции", – цитирует "РИА Новости" министра обороны Франции.