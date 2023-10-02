Шойгу: ВТС является одним из главных вопросов в отношениях военных ведомств стран СНГ

Министр обороны подчеркнул, что Россия всегда открыта для углубления взаимодействия в этой области

ТУЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество является одним из центральных вопросов в отношениях оборонных ведомств государств-участников СНГ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Вопросы военно-технического сотрудничества постоянно находятся в центре внимания совета министров обороны и двусторонних контактов. В связи с этим подчеркну, что Российская Федерация всегда открыта для углубления взаимодействия в этой области", - сказал Шойгу, открывая заседание Совета министров обороны (СМО) СНГ, которое проходит в Туле.

Он назвал символичным, что совместная работа с коллегами началась с посещения тульского оборонного предприятия и знакомства с российской продукцией военного назначения.

Приветствуя участников очередного заседания СМО СНГ, Шойгу отметил, что оно проходит в зале славы русского оружия знаменитого музея тульских оружейников.

Ранее в пятницу руководители делегаций оборонных ведомств государств - участников СНГ, прибывшие в Тулу на заседание СМО стран Содружества, посетили АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова".