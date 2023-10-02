Российский полковник рассказал о работе робота-антиснайпера в зоне СВО

Робот-антиснайпер «Сосна-Н» определяет координаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О работе устройства в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов.

«"Сосна-Н" — это оптический прибор, который в автоматизированном режиме с использованием компьютера отслеживает сектор на передовой нашей армии и при этом контролирует позиции противника. Как только появляются какие-то блики, связанные с использованием прицела противника, тут же происходит определение координат», — сообщил эксперт.

Также, по словам Кнутова, робот может использовать систему ослепления. «Как правило, это лазерный луч, который выводит из строя оптику противника», — объяснил он.

Робот дает координаты оптических средств снайперов или корректировщиков ВСУ, для того чтобы по этим координатам мы открыли огонь, как правило артиллерийский, чтобы на сто процентов попасть в цель Юрий Кнутов полковник в отставке

Ранее Вооруженные силы (ВС) России применили в ходе СВО новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н». Партия данных комплексов была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне спецоперации.