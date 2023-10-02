Российские космонавты Прокопьев и Петелин не были разочарованы продлением миссии на МКС

По словам Сергея Прокопьева, это им по силам

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, чья миссия на Международной космической станции (МКС) была продлена на полгода из-за нештатной ситуации с системой терморегуляции корабля "Союз МС-22", не были разочарованы из-за этой ситуации. Об этом они заявили на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

"Конечно, большой радости мы от этой ситуации мы не испытали, но и разочарования тоже не было. Мы все - профессионалы, и знали, что продление миссии нам по силам, так что плохо реагировать не приходилось. Было немного грустно, что не так быстро увидим свои семьи, но мы смирились с этой ситуацией и продолжили работу", - сказал Прокопьев.

Абсолютный мировой рекорд по длительности одного космического полета принадлежит Валерию Полякову, который провел в космосе 437 суток. "До рекорда Полякова нам оставалось два месяца. Мы готовы были остаться и продолжать миссию дальше", - сказал Петелин. Отвечая на вопрос, есть ли смысл во введении годовых миссий на МКС, он отметил: "Если в годовом полете будет необходимость, допустим, это будет преддверием полетов на Марс, то это, конечно, будет иметь смысл".

Петелин рассказал, что мечтал вновь почувствовать тяжесть кружки с горячим чаем, пока находился на МКС.

"У нас не было недостатка в еде на МКС, но в невесомости хотелось просто вновь почувствовать тяжесть кружки с горячим чаем", - сказал Петелин, который являлся спецкором ТАСС на орбите.

По словам российского космонавта Сергея Прокопьева, в космосе ему больше всего хотелось арбуза. "Сейчас для меня самое вкусное - это арбуз и мороженое", - подчеркнул он.

В настоящее время космонавты проходят реабилитацию в Звездном городке. Прокопьев и Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио вернулись на Землю 27 сентября после самой длительной в истории миссии на Международной космической станции на борту корабля "Союз МС-23".

К моменту посадки экипаж провел в космосе 371 сутки. Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на МКС 21 сентября прошлого года. Изначально планировалось, что экипаж вернется на Землю весной, но его миссию пришлось продлить до 27 сентября из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря 2022 года. Чтобы обеспечить безопасное возвращение двух космонавтов и астронавта на Землю, к МКС в беспилотном режиме был отправлен "Союз МС-23".