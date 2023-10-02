Люксембург поставил Украине очередную партию БЛА Primoco One 150

ЦАМТО, 29 сентября. Люксембург поставил Украине очередную партию из девяти новых разведывательных БЛА One 150 производства чешской компании Primoco.

Как сообщает Armyrecognition.com, данный шаг был предпринят после недавней потери одного из ранее поставленных дронов этого типа (БЛА был перехвачен и сбит зенитчиками добровольческого отряда "БАРС-10" над бывшим Каховским водохранилищем 8 сентября).

Помимо девяти новых беспилотников, Люксембург в рамках нового пакета военной помощи также предоставил Украине 3,2 млн. 12,7-мм патронов, 16 бронированных машин скорой помощи, 800 касок и 150 приборов ночного видения. Ранее, в прошлом году, были переданы тактические автомобили HUMVEE, управляемые ракеты NLAW, различное другое оборудование и боеприпасы.

Напомним, что в прошлом году Украине было поставлено шесть беспилотных летательных аппаратов Primoco One 150. Данные БЛА были закуплены властями Люксембурга и переданы ВС Украины в рамках одного из пакетов военной помощи.

БЛА One 150 разработан чешской компанией Primoco. Первые испытания адаптированной для военных целей версии БЛА состоялись в сентябре 2020 года. One 150 представляет собой выполненный по двухбалочной схеме БЛА самолетного типа со среднерасположенным крылом, толкающим воздушным винтом и неубирающимся трехопорным шасси. Он предназначен для ведения разведки. Планер БЛА выполнен из композитных материалов.

Максимальная взлетная масса аппарата составляет 150 кг, масса полезной нагрузки – 30 кг, размах крыла – 4,85 м, длина – 3,65 м. Аппарат оснащен четырехтактным четырехцилиндровым поршневым двигателем, может развивать крейсерскую скорость 120 км/ч, продолжительность полета – до 15 ч, максимальная дальность полета – 1800 км (1100 миль). One 150 может выполнять взлет, посадку и план полета в полностью автоматическом режиме. Дальность применения составляет до 200 км от наземной станции, но возможно оснащение спутниковой системой связи. One 150 может быть оборудован различными станциями наблюдения, включая Wescam MX-10, Epsilon 175, Epsilon 180 Full HD. Так, последняя оборудована средневолновой тепловизионной камерой MWIR с 30-кратным масштабированием, ЭО камерой разрешением 4K и лазерным дальномером-целеуказателем. Масса блока – 3,5 кг, диаметр – 180 мм.