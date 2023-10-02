Новосибирская область отправила беспилотники и тепловизоры в зону СВО

Новосибирская область отправила очередную партию оборудования в зону СВО

НОВОСИБИРСК, 29 сен – РИА Новости. Сформированная в Новосибирской области очередная партия оборудования для нужд военнослужащих, в том числе беспилотники и тепловизоры, отправилась в зону проведения специальной военной операции, сообщает правительство региона.

Беспилотные летательные аппараты, антидроновые ружья, тепловизоры и другое оборудование, передали в пятницу для оснащения войсковых подразделений 41-й армии. Губернатор региона Андрей Травников обсудил с бойцами характеристики, направляемой в зону СВО техники, и отметил: первый приоритет при формировании подобных партий — то, что помогает сохранить жизни бойцов и повысить эффективность их работы.

"Наименования эти сегодня известны – это беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, антидроновые ружья. В рамках этого приоритета мы формируем такие партии. И сегодня здесь как раз такие позиции, которые в первую очередь необходимы 41-й армии, частям, которые входят в ее состав. Частям, которые дислоцировались или формировались на территории нашего региона. У нас на сопровождении много воинских формирований, стараемся помочь каждому", - сказал глава области.

Эта партия стала одной из самых финансовоемких, которые Новосибирская область формировала для помощи бойцам в последнее время. На приобретение техники было направлено около 32 миллионов рублей. Представитель 41-й армии от лица командования и начальника службы беспилотной авиации выразил благодарность за помощь.

В правительстве Новосибирской области добавили, что в регионе идет постоянный сбор гуманитарной помощи, закупка техники, оборудования для отправки в зону проведения СВО. Бойцам помогают как региональные власти, так и бизнес, общественные организации, простые жители Новосибирской области. В регионе развернуто мощное волонтёрское движение.