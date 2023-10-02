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Военное обозрение

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении группы «Новик», подозреваемой в махинациях при ремонте боевых кораблей

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Источник изображения: topwar.ru

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по особо крупному групповому мошенничеству, главным фигурантом в котором проходит экс-депутат Госдумы Алексей Ляшенко, скрывающийся от следствия в Дубае.

Как установило следствие, бывший гендиректор промышленной группы "Новик", специализирующейся на ремонте боевых кораблей, организовал преступную группу, которая занималась хищениями бюджетных средств под предлогом страхования проводимых на кораблях ремонтных работ. Группа заключала договоры с российскими судостроительными предприятиями, получала от них средства и переводила их подставным страховым компаниям. Те деньги обналичивали и возвращали группе "Новик", за исключением небольшого процента.

Выбранная ими мошенническая схема, по версии следствия, оказалась простой и эффективной — судостроители стали тратить выданные им авансы на страховки, а полученные заказы выполнять лишь в том объеме, который был необходим для маскировки совершаемых афер

- пишет "Коммерсант"

На данный момент установлены все участники мошеннической группы, по ним работают правоохранители, кто уже находится в СИЗО, кто под домашним арестом и т.д., а вот главный фигурант дела Алексей Ляшенко для следствия недоступен, он заранее сбежал в Объединенные Арабские Эмираты, где сейчас и находится.

Мошенническая схема действовала с 2014 по 2016 год, сам Ляшенко в период 2016 - 2021 годов был депутатом Госдумы VII созыва. В 2019 году группа "Новик" обанкротилась, было возбуждено уголовное дело в отношении невыплаты зарплат и т.д. на сумму 200 млн. рублей. Пока следствие искало виновных, Ляшенко успел сделать ноги в ОАЭ. В январе 2022 года Басманный суд города Москвы заочно арестовал экс-депутата, но поздне Мосгорсуд это решение отменил. Будет ли СКР снова выходить на заочный арест Ляшенко уже с учетом новых обстоятельств пока не ясно.

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Страны
ОАЭ
Россия
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