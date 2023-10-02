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ТАСС

СМИ: Пентагон использует украинский конфликт для подготовки своих ВС

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Военнослужащие ВС США
Военнослужащие ВС США.
Источник изображения: AP

По информации портала Defense One, в двух учебных центрах Пентагона тренируются, наблюдая за событиями на Украине и проводя на этом фоне собственные исследования и эксперименты

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Сухопутные войска ВС США используют конфликт на Украине для подготовки военнослужащих к будущим войнам. Об этом написал портал Defense One.

По его информации, в двух учебных центрах Пентагона (National Training Center и Joint Readiness Training Center) тренируются, наблюдая за событиями на Украине и проводя на этом фоне собственные исследования и эксперименты. Как заявили главы центров, размышляя о многочисленных проблемах, с которыми столкнулась украинская армия при попытке прорвать оборонительные линии ВС РФ, боевые действия по-прежнему сводятся к координации и обучению, пишет портал.

Одной из главных проблем является защита информации, поэтому NTC и JRTC проводят реалистичную подготовку продолжительностью около месяца готовящихся к развертыванию войск. При этом в обеих организациях происходит изучение и тестирование возможностей дронов и спутников, пишет портал. На фоне повышенного внимания к беспилотникам центры также работают над новыми способами их использования в армии. В JRTC одно подразделение использовало дроны, чтобы имитировать атаку с одного направления, прежде чем атаковать с другого, утверждает портал.

Важную роль в изучении применения спутников и беспилотников играет артиллерия, потому что, как заявляет глава NTC, от 30% до 50% всех артиллерийских ударов наносятся с помощью дронов. По мере поступления новостей с Украины сухопутные силы все больше активизируют использование артиллерии и беспилотников во время обучения, утверждает портал. В NTC выполняется около 100 артиллерийских залпов в день, сообщает Defense One. Широкое использование в учебных центрах артиллерии, дронов и средств наблюдения привело к более высокому расчетному числу потерь условного противника.

В то же время армейские соединения учатся приспосабливаться, минимально используя средства связи, сообщает портал. Раньше только разведгруппы могли сохранять радиомолчание, теперь это нужно во всех формированиях, утверждает Defense One. Военные также вынуждены адаптироваться и использовать новые средства связи, чтобы идти в ногу со временем, пишет портал. 

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