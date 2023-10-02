Предприятия ВПК Франции и Украины подписали около десятка соглашений

Речь идет как о крупных игроках, так и о малом и среднем бизнесе, а также о стартапах из Франции в сфере производства артиллерии, бронированных машин, беспилотников и средств разминирования, отметил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню

ПАРИЖ, 29 сентября. /ТАСС/. Компании военно-промышленного комплекса (ВПК) Франции и Украины подписали около десятка соглашений во время визита французского министра вооруженных сил Себастьена Лекорню в Киев.

"Заключение вчера десятка соглашений между нашими промышленными компаниями свидетельствует о консолидации и прочности нашей приверженности", - написал Лекорню в соцсети X (ранее Twitter). Министр уточнил, что речь идет как о крупных игроках, так и о малом и среднем бизнесе, а также о стартапах из Франции в сфере производства артиллерии, бронированных машин, беспилотников и средств разминирования.

Также Лекорню опубликовал видеозапись общения с журналистами в четверг, в ходе которого сообщил, что прибыл на Украину вместе с депутатами и сенаторами, а также с двадцатью представителями компаний из сектора ВПК Франции, которые не только производят вооружения и беспилотники, но и предлагают решения в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности. Он также отметил, что "контрнаступление на фронте протяженностью 1,2 тыс. км - это небыстрый процесс", и призвал запастись терпением и доверием.

"Речь о том, чтобы предложить украинским военным инновационные решения и постепенно переходить от передачи вооружений к их приобретению, иногда к приобретению с французскими субсидиями. Это необходимо нам для того, чтобы продержаться в течение длительного периода, а также прочно утвердить французские интересы в Киеве и на Украине", - пояснил Лекорню.

Ранее министерство обороны Украины сообщило, что глава ведомства Рустем Умеров и Лекорню подписали меморандум о взаимодействии двух стран в области закупок вооружения и военных контрактов. Также они обсудили поставки Киеву французского вооружения и военной техники, двусторонние проекты по военно-техническому сотрудничеству, подготовку украинских военнослужащих и внедрение евроатлантических стандартов на Украине.

Как сообщил французский журнал Le Point, Лекорню заявил в Киеве, что Франция намерена вместо периодических поставок вооружений Украине установить прямую связь между ВПК двух стран. По мнению министра, украинский конфликт "будет продолжаться долго". По оценке журнала, Франция, таким образом, переворачивает страницу и хочет завершить "эпоху пожертвований" оружия Украине. Как отметил сопровождающий Лекорню глава французской Генеральной дирекции по вооружению (DGA) Эмманюэль Шива, Париж "перестанет просто давать, а потом чинить". Планируется обучить работников украинского оборонного сектора производить оборудование самостоятельно. При этом, по информации Agence France-Presse, Лекорню уточнил, что "Париж намерен продолжать ежемесячно поставлять Киеву боеприпасы до конца 2024 года".