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Известия.ru

МО заявило о начале осеннего призыва в армию с 1 октября

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Минобороны: осенний призыв в армию России начнется с 1 октября

Осенний призыв в армию России начнется с 1 октября во всех регионах страны, за исключением ряда районов Севера. Отправка призывников в войска будет осуществляться с 16 октября. Об этом сообщил начальник управления ГОМУ ГШ контр-адмирал Владимир Цимлянский.


«Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря», — сказал Цимлянский в ходе брифинга.

Отмечается, что срок службы составит 12 месяцев, как было и раньше. По словам контр-адмирала, в Генштабе нет планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий.

Цимлянский указал, что призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации и не будут нести службу на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Он подчеркнул, что сейчас увеличилось число граждан, решивших добровольно поступить на военную службу по контракту в российскую армию. Он уточнил, что для этого Минобороны расширило сеть пунктов отбора и увеличело количество инструкторов для работы с кандидатами.

Ранее, 22 сентября, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что осенний призыв на военную службу в РФ в 2023 году пройдет в обычном режиме. По его словам, призывники будут получать бумажные повестки в военкомат, однако штраф за неявку туда без уважительной причины с октября вырастет.

В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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