Войти
Известия.ru

Минобороны РФ расширило сеть пунктов отбора на службу по контракту

312
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Для своевременного оформления добровольцев, желающих принять участие в специальной военной операции по защите Донбасса, в России расширена сеть пунктов отбора граждан на службу по контракту. Об этом 29 сентября сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Представитель Минобороны РФ отметил, что в настоящее время количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту, значительно увеличилось.

«Для их своевременного оформления Министерством обороны РФ расширена сеть пунктов отбора <…> и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами», — заявил он на брифинге.

Цимлянский подчеркнул, что работа по набору на военную службу по контракту продолжается в тесном взаимодействии с органами государственной власти субъектов России.

Ранее, 26 сентября, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил военнослужащими сообщил, что на контрактную службу в ВС РФ принято более чем 325 тыс. добровольцев. Он добавил, что работа по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками и контролю за боевой и политической подготовкой военнослужащих продолжается.

Минобороны 3 июня сообщило о росте числа желающих служить по контракту. Отмечалось, что наиболее эффективно организована работа по набору на военную службу в Москве, Башкирии и Московской области.

9 июля «Известия» показали процедуру приема добровольцев на контрактную службу. Тысячи добровольцев по всей стране собираются получить военную специальность и отправиться в зону проведения спецоперации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Похожие новости
30.03.2023
Медведев: промышленность РФ должна без сбоев обеспечивать потребности вооруженных сил
30.08.2018
Вице-премьер Борисов возглавил Морскую коллегию при правительстве РФ
27.02.2014
Новые крылья для ВТА
24.02.2014
России нет смысла выходить из Договора о СНВ
05.09.2011
Вертолеты Ка-52К будут поставлены для вертолетоносцев типа "Мистраль"
16.06.2010
Медведев откроет в Северодвинске церемонию вывода со стапелей атомной субмарины нового поколения
19.11.2009
Глава Минобороны считает, что формирование нового облика российской армии идет в нужном направлении
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 10:01
  • 89
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 02.10 08:32
  • 17
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 02.10 04:28
  • 55641
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.10 20:23
  • 40
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 01.10 19:24
  • 100
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 01.10 18:35
  • 41
Уроки Алма-Аты
  • 01.10 16:17
  • 8
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 01.10 13:51
  • 46
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 01.10 02:18
  • 9
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями
  • 30.09 23:51
  • 25
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 30.09 23:30
  • 1
ISW: Россия сможет закупить у Ирана дальнобойные ракеты из-за истечения срока действия ограничений Совбеза ООН
  • 30.09 23:24
  • 1
В МИСИС создан биопринтер, печатающий мягкие ткани непосредственно на ранах
  • 30.09 22:01
  • 1
В России рассказали о борьбе с украинскими IRIS-T
  • 30.09 17:34
  • 3
Франция и Германия договорились о разработке многомодульной системы в рамках программы по созданию нового танка MGCS
  • 30.09 14:05
  • 4
ВМС Индии объявили о планах закладки ещё одного авианосца собственной постройки типа Vikrant