Минобороны РФ расширило сеть пунктов отбора на службу по контракту

Для своевременного оформления добровольцев, желающих принять участие в специальной военной операции по защите Донбасса, в России расширена сеть пунктов отбора граждан на службу по контракту. Об этом 29 сентября сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Представитель Минобороны РФ отметил, что в настоящее время количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу по контракту, значительно увеличилось.

«Для их своевременного оформления Министерством обороны РФ расширена сеть пунктов отбора <…> и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами», — заявил он на брифинге.

Цимлянский подчеркнул, что работа по набору на военную службу по контракту продолжается в тесном взаимодействии с органами государственной власти субъектов России.

Ранее, 26 сентября, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил военнослужащими сообщил, что на контрактную службу в ВС РФ принято более чем 325 тыс. добровольцев. Он добавил, что работа по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками и контролю за боевой и политической подготовкой военнослужащих продолжается.

Минобороны 3 июня сообщило о росте числа желающих служить по контракту. Отмечалось, что наиболее эффективно организована работа по набору на военную службу в Москве, Башкирии и Московской области.

9 июля «Известия» показали процедуру приема добровольцев на контрактную службу. Тысячи добровольцев по всей стране собираются получить военную специальность и отправиться в зону проведения спецоперации.