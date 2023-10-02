Полковник рассказал о ядерной «мертвой руке» России

В случае нанесения ядерного удара по территории России даже при уничтожении командных пунктов и всей инфраструктуры ответный удар будет неизбежен благодаря системе «Периметр», или «мертвая рука», которая наносит удар автоматически. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Когда мы говорим о российском ракетно-ядерном щите, воображение сразу рисует какой-то огромный зонт. На самом деле, конечно, это не так. Это система противовесов, которую мы выдвигаем против такой же угрозы. У нас есть воздушная триада, наземная триада, подводный флот», — сказал Матвийчук.

Он напомнил, что, согласно ядерной доктрине России, страна имеет право ответить зеркально в случае явной угрозы нанесения удара по собственной территории. Кроме того, существует система «Периметр», или, как ее называют в НАТО, «мертвая рука».

Мертвая рука Это боевое дежурство систем управления, которые постоянно контролируют околоземные орбиты. Искусственный интеллект понимает, что система работает, люди контролируют ситуацию, но, если вдруг мы по какой-то причине пропускаем удар, все меняется. Система начинает через определенные интервалы запрашивать ответ и, не получив его, понимает, что случилось непоправимое, люди потеряли контроль, произошло ядерное нападение. Автоматически принимается решение и наносится удар Анатолий Матвийчук полковник, военный эксперт

Матвийчук объяснил, что ракеты системы нацелены на определенные точки: это военные объекты, некоторые объекты гражданской инфраструктуры, системы управления оружием и прочее.

«Любая инфраструктура, и гражданская, и военная, связаны. ЖД-перегоны, мосты в случае ядерной войны могут быть использованы для перевозки ядерных контейнеров. Все распланировано в штабах, как в наших, так и в чужих», — подчеркнул полковник.

Он добавил, что на сегодняшний день система «мертвая рука» есть только у России. У США, к примеру, есть некоторый аналог — самолет Судного дня, это запасной командный пункт, который взлетает в случае чрезвычайных обстоятельств.

«Оттуда в полуавтоматическом ручном режиме производится повторный запуск ракет. У нас тоже такое есть, но есть еще и "Периметр"», — сказал военный.

Ранее сообщалось, что Белый дом всерьез опасается применения ядерного оружия Россией из-за попыток эскалации украинского конфликта со стороны западных государств в виде новых поставок вооружений, но вместе с тем понимает, что Москва не имеет планов использования ядерного оружия в ходе СВО.